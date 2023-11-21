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    Гонконг — Туркменистан. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гонконг — Туркменистан
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    Сборная Гонконга
    Гонконг сыграет на своем поле с Туркменистаном в рамках 2-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 15:00 мск. Гонконг — Туркменистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гонконг

    Эта команда по именам выглядит весьма скромно. Сборная Гонконга вряд ли потянет борьбу за выход на Мундиаль.

    Команда неплохо выглядит лишь в матчах с соперниками, равными по классу. А вот с более-менее крепкими оппонентами имеются проблемы.

    Свой последний поединок команда провела неудачно. Гонконг в стартовом туре отбора уступил Ирану (0:4).

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    С туркменами команда традиционно играет сложно. Из двух очных встреч одна были проиграна, другая — завершилась вничью.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Гонконг постарается разжиться первыми очками в группе.

    Туркменистан

    Эта команда по азиатским меркам выглядит не столь грозно. Туркменистан постарается навязать борьбу за 2 место в группе.

    В последнее время Туркменистан имеет проблемы с результатами. Последняя виктория случилась еще полтора года назад.

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    • Последний свой поединок команда провела неудачно. Туркменистан в предыдущем туре квалификации уступил узбекам (1:3).

    До того команда расписала мировую в контрольной встрече с Бахрейном (1:1).А вот Индонезии туркмены уступили (0:2).

    Наверняка гости постараются сыграть вторым номером. Туркмены могут отдать инициативу сопернику и использовать контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гонконга предлагают — 2.62.

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    На викторию Туркменистана дают — 2.71, ничья оценена — в 3.22.

    Обе команды намерены взять первые очки, так что ждем от соперников активных действий.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.92.

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    Гонконг — Туркменистан: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голевое шоу!
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