Гонконг сыграет на своем поле с Туркменистаном в рамках 2-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 15:00 мск. Гонконг — Туркменистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гонконг

Эта команда по именам выглядит весьма скромно. Сборная Гонконга вряд ли потянет борьбу за выход на Мундиаль.

Команда неплохо выглядит лишь в матчах с соперниками, равными по классу. А вот с более-менее крепкими оппонентами имеются проблемы.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Гонконг в стартовом туре отбора уступил Ирану (0:4).

Все прогнозы на футбол

С туркменами команда традиционно играет сложно. Из двух очных встреч одна были проиграна, другая — завершилась вничью.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Гонконг постарается разжиться первыми очками в группе.

Туркменистан

Эта команда по азиатским меркам выглядит не столь грозно. Туркменистан постарается навязать борьбу за 2 место в группе.

В последнее время Туркменистан имеет проблемы с результатами. Последняя виктория случилась еще полтора года назад.

Последний свой поединок команда провела неудачно. Туркменистан в предыдущем туре квалификации уступил узбекам (1:3).

До того команда расписала мировую в контрольной встрече с Бахрейном (1:1).А вот Индонезии туркмены уступили (0:2).

Наверняка гости постараются сыграть вторым номером. Туркмены могут отдать инициативу сопернику и использовать контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гонконга предлагают — 2.62.

На викторию Туркменистана дают — 2.71, ничья оценена — в 3.22.

Обе команды намерены взять первые очки, так что ждем от соперников активных действий .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.92.