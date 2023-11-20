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    Чехия выиграет и поедет на Евро-2024

    Чехия — Молдавия. Ставка (к. 1.80) и прогноз на Евро-2024 20 ноября 2023 года

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    Чехия
    Чехия сыграет на своем поле с Молдавией в рамках 10-го тура группового этапа квалификации Евро-2024. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 22:45 мск. Чехия — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 20 Ноября 2023 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 22:45 Молдавия Молдавия
  • Кишинёв
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    Чехия

    Команда продолжает вести борьбу за попадание на Евро-2024. Чехия занимает 2-е место в группе Е с 12-ю очками в активе. Перед последним матчем квалификации с Молдавией Чехия еще может пролететь мимо чемпионата Европы.

    Стоит отметить, что сборная довольно ровно прошла по отбору на Евро-2024, регулярно набирая очки. К тому же, Чехия надежна в обороне, пропустив всего 6 мячей за 7 встреч при 9-и пропущенных.

    Коэффициенты матча Чехия — Молдавия

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    В последних 3-х матчах квалификации сборная по одному разу проиграла, выиграла и сыграла вничью. За этот период Чехия успела крупно уступил Албании (0:3), обыграла Фареры (1:0), а также сыграла вничью с Польшой (1:1).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В предстоящем матче Чехия и Молдавия разыграют путевку на Евро-2024. Чехии достаточно просто не проиграть этот матч, чтобы добиться цели. Сможет ли Чехия показать все мастерство и лишить соперника шансов на успех? Чехи набрали 7 очков из 9-и возможных, играя на своем поле в отборе на Евро-2024.

    Молдавия

    Команда сыграет свой последний матч с Чехией в рамках квалификации Евро-2024. После 7-и сыгранных поединков Молдавия занимает 4-е место в группе Е, отставая от той же Чехии на 2 балла.

    Молдавия играет довольно консервативно, делая акцент на обороне. За 7 встреч команда пропустила 7 голов и столько же забила. В последних турах квалификации команда попыталась сыграть исключительно на результат.

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    • Стоит отметить, что в последних 3-х встречах Молдавия ни разу не проиграла, обыграла Фареры (1:0), а также сыграла вничью с Польшей (1:1) и Албанией (1:1). Интересно, что Молдавия спаслась от поражения в матче с лидером группы, забив гол на 87-й минуте встречи.

    Если молдаване выиграют Чехию в предстоящем матче, то поедут на Евро-2024. Эти команды уже встречались между собой. Во 2-м туре отбора Чехия и Молдавия разошлись миром (0:0) , так и не сумев открыть счет. Причем, Молдавия нанесла только один удар в створ ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Чехии предлагают — 1.23.

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    На викторию Молдавии дают — 14.00, ничья оценена — в 6.20.

    Чехия куда сильнее Молдавии на сегодняшний день. Можно предположить, что хозяева не оставят шансов гостям, выиграют и поедут на Евро-2024.

    Наш прогноз — Тотал 2.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.80. Еще вариант для ставки — Победа Чехии с форой (-1.5) за 1.72.

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    Чехия — Молдавия: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Чехия выиграет и поедет на Евро-2024
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