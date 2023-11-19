«Локомотив» (легенды) сыграет на своем поле с ЦСКА (легенды) в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 20:30 мск. «Локомотив» (легенды) — ЦСКА (легенды): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив» (легенды)

Железнодорожники сыграют под руководством Юрия Семина. К слову, опытный наставник еще не объявлял о завершении тренерской карьеры.

Ну а состав команды явно будет звездным. Чего стоит только наличие в нем Дмитрия Лоськова, Дмитрия Сычева и Динияра Билялетдинова?!

Именно Сычев и Билялетдинов, не так давно завершившие активные выступления, будут главной ударной силой команды. Да и остальные еще способны на многое!

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Между тем, «Локомотив» (легенды) давненько не собирался в таком сочетании. Впрочем, Семин способен быстро достучаться до подопечных.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут действовать спустя рукава. Железнодорожники уж точно будут активно атаковать.

ЦСКА (легенды)

Состав армейцев будет под стать сопернику. Валерий Газзаев на тренерском мостике — это всегда круто, да и его противостояние с Семиным, пусть даже на таком уровне, привлекает повышенное внимание.

В составе ЦСКА (легенды) имеется ряд класснейших игроков. Причем универсал Юрий Жирков совсем недавно завершил карьеру!

Примет участие в матче и Элвер Рахимич. Так что за надежность опорной зоны армейцам можно быть спокойными.

Отметим также присутствие Ролана Гусева. А вот Иржи Ярошик вряд ли поможет армейцам, виной чему травма колена.

Наверняка сборная ЦСКА (легенды) не будет отсиживаться в обороне. Один Жирков способен, что называется, сделать разницу!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотив» (легенды) предлагают — 2.55.

На викторию ЦСКА (легенды) дают — 2.65, ничья оценена — в 3.80.

Обе команды наверняка постараются порадовать зрителей яркой атакующей игрой .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.80. Еще вариант для ставки — Победа «Локомотива» (легенды) за 2.55.