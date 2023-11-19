«Локомотив» (легенды)
Железнодорожники сыграют под руководством Юрия Семина. К слову, опытный наставник еще не объявлял о завершении тренерской карьеры.
Ну а состав команды явно будет звездным. Чего стоит только наличие в нем Дмитрия Лоськова, Дмитрия Сычева и Динияра Билялетдинова?!
Именно Сычев и Билялетдинов, не так давно завершившие активные выступления, будут главной ударной силой команды. Да и остальные еще способны на многое!
Между тем, «Локомотив» (легенды) давненько не собирался в таком сочетании. Впрочем, Семин способен быстро достучаться до подопечных.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут действовать спустя рукава. Железнодорожники уж точно будут активно атаковать.
ЦСКА (легенды)
Состав армейцев будет под стать сопернику. Валерий Газзаев на тренерском мостике — это всегда круто, да и его противостояние с Семиным, пусть даже на таком уровне, привлекает повышенное внимание.
В составе ЦСКА (легенды) имеется ряд класснейших игроков. Причем универсал Юрий Жирков совсем недавно завершил карьеру!
Примет участие в матче и Элвер Рахимич. Так что за надежность опорной зоны армейцам можно быть спокойными.
Отметим также присутствие Ролана Гусева. А вот Иржи Ярошик вряд ли поможет армейцам, виной чему травма колена.
Наверняка сборная ЦСКА (легенды) не будет отсиживаться в обороне. Один Жирков способен, что называется, сделать разницу!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотив» (легенды) предлагают — 2.55.
На викторию ЦСКА (легенды) дают — 2.65, ничья оценена — в 3.80.
Обе команды
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.80. Еще вариант для ставки — Победа «Локомотива» (легенды) за 2.55.