«Осасуна»
Команда сейчас находится на 10-м месте в таблице. Да и по игре «Осасуна» выглядит как крепкий середняк лиги.
«Осасуна» имеет заметные проблемы с реализацией. В 12 матчах игроки команды отличились всего 14 результативными ударами.
Коэффициенты матча Осасуна — Лас-Пальмас
В предыдущем туре чемпионата «Осасуна» потерпела очередное поражение. Команда уступила дома «Жироне» со счетом 2:4.
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В последних четырех поединках, которые пришлись на Примеру, коллектив трижды проиграл, так что у хозяев явно не лучшая форма.
«Лас-Пальмас»
На текущий момент команда занимает место в середине турнирной таблицы — на 10-й строчке. Отставание от зоны еврокубков составляет всего три очка.
С атакой дела у канарцев обстоят не столь позитивно. В 12 матчах чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сумел забить всего 10 мячей.
Тем не менее, это не помешало клубу в прошлом туре совершить сенсацию, обыграв на своем поле «Атлетико» (2:1), который по сути борется за чемпионство.
В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал пять побед, три из которых — в предыдущих матчах, так что у гостей отличная форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Осасуну», коэффициент на победу которой равен 1,97. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается в 4,19, ничья — в 3,40.
В пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,31.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,07, ведь в четырех из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.