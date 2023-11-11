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    Покончит ли «Осасуна» с победами «Лас-Пальмаса»?

    «Осасуна» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставка (к. 2.31) на футбол 11 ноября 2023 года

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    «Лас-Пальмас» выиграл три последних матча
    11 ноября в стартовом поединке 13-го тура испанской Примеры «Осасуна» на своем поле сыграет против «Лас-Пальмаса». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Осасуна» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Ноября 2023 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 20:30 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Осасуна»

    Команда сейчас находится на 10-м месте в таблице. Да и по игре «Осасуна» выглядит как крепкий середняк лиги.

    «Осасуна» имеет заметные проблемы с реализацией. В 12 матчах игроки команды отличились всего 14 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Осасуна — Лас-Пальмас

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  • 1.983.304.40Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Осасуна» потерпела очередное поражение. Команда уступила дома «Жироне» со счетом 2:4.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних четырех поединках, которые пришлись на Примеру, коллектив трижды проиграл, так что у хозяев явно не лучшая форма.

    «Лас-Пальмас»

    На текущий момент команда занимает место в середине турнирной таблицы — на 10-й строчке. Отставание от зоны еврокубков составляет всего три очка.

    С атакой дела у канарцев обстоят не столь позитивно. В 12 матчах чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сумел забить всего 10 мячей.

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    • Тем не менее, это не помешало клубу в прошлом туре совершить сенсацию, обыграв на своем поле «Атлетико» (2:1), который по сути борется за чемпионство.

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал пять побед, три из которых — в предыдущих матчах, так что у гостей отличная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Осасуну», коэффициент на победу которой равен 1,97. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается в 4,19, ничья — в 3,40.

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    В пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,31.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,07, ведь в четырех из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Осасуна» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Осасуна» с победами «Лас-Пальмаса»?
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