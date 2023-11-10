ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов Криштиану РоналдуДутые рекорды. Почему Кришиану Роналду не забил ни одного гола за сборную Португалии
    Все новости спорта

    Три очка для «Венеции»?

    «Венеция» — «Катанзаро». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Серия В, 10 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Венеция
    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Катанзаро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Черышев
    «Венеция» сыграет на своем поле с «Катанзаро» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 22:30 мск. «Венеция» — «Катанзаро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия B 10 Ноября 2023 года
    Венеция
  • Италия. Серия B
    •  Венеция 22:30 Catanzaro Catanzaro
  • Италия. Серия B
    •

    «Венеция»

    Эта команда сражается за выход в Серию А. Ныне венецианцы осели на 2 месте в таблице, однако до комфортного отрыва от конкурентов еще очень далеко.

    А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. Забить удалось всего 17 мячей в 12 сыгранных матчах.

    В предыдущем туре чемпионата «Венеция» добыла три очка. На выезде минимально была обыграна «Тернана».

    Все прогнозы на футбол

    Эта победа стала для команды второй кряду. К тому же пропускают венецианцы в среднем меньше гола за матч: 10 мячей в 12 поединках.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться упрочить свое турнирное положение. Потенциал «Венеции» позволяет сражаться за прямое повышение в классе.

    «Катанзаро»

    Эта команда в нынешнем сезоне также борется за высокие места. На текущий момент «Катанзаро» пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

    В плане реализации команда выглядит не особенно ярко. В 12 матчах игроки «Катанзаро» смогли забить 19 мячей.

  • Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября
  • Фернандеш уйдет из «Манчестер Юнайтед», Зане останется в «Баварии», а «Барселона» нацелилась на молодых талантов
  • 06/11/2023

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Катанзаро» в родных стенах уступил «Модене» (1:2).

    Причем это поражение стало для команды вторым кряду. До того она уступила «Комо» с минимальным счетом.

    Наверняка «Катанзаро» постарается разжиться хотя бы баллом. Да и вообще, команда еще ни разу не забивала в ворота венецианцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Венеции» предлагают — 2.08.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Катанзаро» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.48.

    «Венеция» сейчас выглядит сильнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Венеции». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Шевченко — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Астана — Балкани
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Швейцария — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аякс — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чукарички — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Славия — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ренн — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Венеция» — «Катанзаро»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Венеции»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры