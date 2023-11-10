«Венеция»
Эта команда сражается за выход в Серию А. Ныне венецианцы осели на 2 месте в таблице, однако до комфортного отрыва от конкурентов еще очень далеко.
А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. Забить удалось всего 17 мячей в 12 сыгранных матчах.
В предыдущем туре чемпионата «Венеция» добыла три очка. На выезде минимально была обыграна «Тернана».
Эта победа стала для команды второй кряду. К тому же пропускают венецианцы в среднем меньше гола за матч: 10 мячей в 12 поединках.
И уж наверняка хозяева будут стремиться упрочить свое турнирное положение. Потенциал «Венеции» позволяет сражаться за прямое повышение в классе.
«Катанзаро»
Эта команда в нынешнем сезоне также борется за высокие места. На текущий момент «Катанзаро» пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.
В плане реализации команда выглядит не особенно ярко. В 12 матчах игроки «Катанзаро» смогли забить 19 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Катанзаро» в родных стенах уступил «Модене» (1:2).
Причем это поражение стало для команды вторым кряду. До того она уступила «Комо» с минимальным счетом.
Наверняка «Катанзаро» постарается разжиться хотя бы баллом. Да и вообще, команда еще ни разу не забивала в ворота венецианцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Венеции» предлагают — 2.08.
На викторию «Катанзаро» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.48.
«Венеция»
Наш прогноз — Победа «Венеции». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.