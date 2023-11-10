«Венеция» сыграет на своем поле с «Катанзаро» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 22:30 мск. «Венеция» — «Катанзаро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

Эта команда сражается за выход в Серию А. Ныне венецианцы осели на 2 месте в таблице, однако до комфортного отрыва от конкурентов еще очень далеко.

А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. Забить удалось всего 17 мячей в 12 сыгранных матчах.

В предыдущем туре чемпионата «Венеция» добыла три очка. На выезде минимально была обыграна «Тернана».

Все прогнозы на футбол

Эта победа стала для команды второй кряду. К тому же пропускают венецианцы в среднем меньше гола за матч: 10 мячей в 12 поединках.

И уж наверняка хозяева будут стремиться упрочить свое турнирное положение. Потенциал «Венеции» позволяет сражаться за прямое повышение в классе.

«Катанзаро»

Эта команда в нынешнем сезоне также борется за высокие места. На текущий момент «Катанзаро» пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

В плане реализации команда выглядит не особенно ярко. В 12 матчах игроки «Катанзаро» смогли забить 19 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Катанзаро» в родных стенах уступил «Модене» (1:2).

Причем это поражение стало для команды вторым кряду. До того она уступила «Комо» с минимальным счетом.

Наверняка «Катанзаро» постарается разжиться хотя бы баллом. Да и вообще, команда еще ни разу не забивала в ворота венецианцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Венеции» предлагают — 2.08.

На викторию «Катанзаро» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.48.

«Венеция» сейчас выглядит сильнее оппонента , и уж точно будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Венеции». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.