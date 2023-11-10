ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема Криштиану РоналдуДутые рекорды. Почему Кришиану Роналду не забил ни одного гола за сборную Португалии
    Все новости спорта

    В Гомеле не будет победителя?

    «Гомель» — «Ислочь». Ставка (к. 3.01) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 10 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Гомель» — «Ислочь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ислочь»
    «Гомель» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 28-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 19:00 мск. «Гомель» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 10 Ноября 2023 года
    Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Гомель 19:00 Ислочь Ислочь
  • Минск
    •

    «Гомель»

    Эта команда сейчас находится на 6 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Гомель» потенциально может побороться за медали.

    При этом «Гомель» в 25 матчах забил 41 мяч. А вот оборона команды действует не столь надежно, дав результативный сбой 41 раз.

    В предыдущем туре чемпионата гомельчане добыли один зачетный пункт. Команда на выезде не дала себя обыграть «Торпедо-БелАЗу» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Гомельчане не пропускают в трех последних матчах. Правда, в двух из этих поединков команда противостояла представителям низов таблицы.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться одолеть конкурента. Да и не побеждали «Ислочь» гомельчане уже год.

    «Ислочь»

    Эта команда также борется за бронзовые награды. «Ислочь» находится на 4 месте, отставая от искомой третьей строчки на 2 очка.

    Правда, проигрывает в нынешнем сезоне команда довольно часто. В 25 матчах в пассиве у «Ислочи» уже восемь коллизий.

  • Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября
  • Фернандеш уйдет из «Манчестер Юнайтед», Зане останется в «Баварии», а «Барселона» нацелилась на молодых талантов
  • 06/11/2023

    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Ислочь» переиграла солигорский «Шахтер» со счетом 2:1.

    А вот не проигрывают минчане уже полтора месяца. Да и оборона относительно надежна: 25 пропущенных мячей в 25 встречах.

    Наверняка «Ислочь» постарается разжиться очками. Гости уж точно не будут отсиживаться в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гомеля» предлагают — 2.26.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Ислочи» дают — 3.41, ничья оценена — в 3.01.

    В матче примерно равных по силе соперников вряд ли кто-то будет особенно рисковать.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.01. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 2.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Шевченко — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Астана — Балкани
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Швейцария — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аякс — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чукарички — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Славия — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ренн — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гомель» — «Ислочь»: прогноз, ставка (3.01), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. В Гомеле не будет победителя?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры