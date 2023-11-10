«Гомель»
Эта команда сейчас находится на 6 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Гомель» потенциально может побороться за медали.
При этом «Гомель» в 25 матчах забил 41 мяч. А вот оборона команды действует не столь надежно, дав результативный сбой 41 раз.
В предыдущем туре чемпионата гомельчане добыли один зачетный пункт. Команда на выезде не дала себя обыграть «Торпедо-БелАЗу» (0:0).
Гомельчане не пропускают в трех последних матчах. Правда, в двух из этих поединков команда противостояла представителям низов таблицы.
И уж наверняка хозяева будут стремиться одолеть конкурента. Да и не побеждали «Ислочь» гомельчане уже год.
«Ислочь»
Эта команда также борется за бронзовые награды. «Ислочь» находится на 4 месте, отставая от искомой третьей строчки на 2 очка.
Правда, проигрывает в нынешнем сезоне команда довольно часто. В 25 матчах в пассиве у «Ислочи» уже восемь коллизий.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Ислочь» переиграла солигорский «Шахтер» со счетом 2:1.
А вот не проигрывают минчане уже полтора месяца. Да и оборона относительно надежна: 25 пропущенных мячей в 25 встречах.
Наверняка «Ислочь» постарается разжиться очками. Гости уж точно не будут отсиживаться в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гомеля» предлагают — 2.26.
На викторию «Ислочи» дают — 3.41, ничья оценена — в 3.01.
В матче примерно равных по силе соперников
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.01. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 2.86.