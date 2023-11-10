«Гомель» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 28-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 19:00 мск. «Гомель» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гомель»

Эта команда сейчас находится на 6 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Гомель» потенциально может побороться за медали.

При этом «Гомель» в 25 матчах забил 41 мяч. А вот оборона команды действует не столь надежно, дав результативный сбой 41 раз.

В предыдущем туре чемпионата гомельчане добыли один зачетный пункт. Команда на выезде не дала себя обыграть «Торпедо-БелАЗу» (0:0).

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Гомельчане не пропускают в трех последних матчах. Правда, в двух из этих поединков команда противостояла представителям низов таблицы.

И уж наверняка хозяева будут стремиться одолеть конкурента. Да и не побеждали «Ислочь» гомельчане уже год.

«Ислочь»

Эта команда также борется за бронзовые награды. «Ислочь» находится на 4 месте, отставая от искомой третьей строчки на 2 очка.

Правда, проигрывает в нынешнем сезоне команда довольно часто. В 25 матчах в пассиве у «Ислочи» уже восемь коллизий.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Ислочь» переиграла солигорский «Шахтер» со счетом 2:1.

А вот не проигрывают минчане уже полтора месяца. Да и оборона относительно надежна: 25 пропущенных мячей в 25 встречах.

Наверняка «Ислочь» постарается разжиться очками. Гости уж точно не будут отсиживаться в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гомеля» предлагают — 2.26.

На викторию «Ислочи» дают — 3.41, ничья оценена — в 3.01.

В матче примерно равных по силе соперников вряд ли кто-то будет особенно рисковать .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.01. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 2.86.