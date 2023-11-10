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    Добудет ли «Аль-Хиляль» крупную победу?

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Таавун». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 10 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Таавун»
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    «Аль-Хиляль»
    «Аль-Хиляль» сыграет на своем поле с «Аль-Таавуном» в рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 18:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Таавун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 10 Ноября 2023 года
    Аль-Хиляль
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 18:00 Аль-Таавун Аль-Таавун
  • Бурайда
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    «Аль-Хиляль»

    Эта команда сейчас уверенно лидирует в чемпионате. В 12 поединках она выиграла 10 раз при двух паритетах.

    При этом «Аль-Хиляль» забивает в среднем чуть меньше трех голов за матч (32). Да и оборона выглядит почти неприступной: всего 8 пропущенных мячей.

    Свой последний поединок команда провела успешно. «Аль-Хиляль» в рамках Азиатской Лиги чемпионов переиграл «Мумбаи Сити» (2:0).

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    Матчи с «Аль-Таавуном» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно 4.

    И уж наверняка хозяева с первых минут будут стремиться найти свой шанс у ворот соперника. Плюс ко всему, «Аль-Хиляль» выглядит на голову сильнее оппонента.

    «Аль-Таавун»

    Эта команда сражается за самые высокие места. Сейчас она осела на 3 строчке турнирной таблицы, на 3 очка отставая от 2 места.

    Команда отличается достаточно надежными тылами. В 12 матчах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таавун» пропустил 9 мячей.

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  • 07/11/2023

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома «Аль-Таавун» расписал лишь мировую с «Дамаком» (0:0).

    Команда не пропускала в двух своих последних матчах. А вот в атаке нужно срочно прибавлять: всего 21 точный удар.

    Наверняка «Аль-Таавун» постарается сыграть на своих козырях. Гости весьма надежны в обороне, к тому же намерены дать бой лидеру.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.26.

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    На викторию «Аль-Таавуна» дают — 8.95, ничья оценена — в 5.85.

    «Аль-Хиляль» явно намерен закрепиться на вершине, так что ждем от хозяев острых атак.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Хиляля» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.

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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Таавун»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Аль-Хиляль» крупную победу?
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