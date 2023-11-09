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    «Виктория» обеспечит место в плей-офф Лиги конференций?

    «Виктория» — «Динамо» Загреб . Прогноз и ставка (к. 2.90) на Лигу конференций 9 ноября 2023 года

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    «Динамо» Загреб — «Виктория». Лига конференций сезона 2023/2024
    В четверг, 9 ноября «Виктория» из Чехии на своём поле примет «Динамо» Загреб. Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете С. Встреча начнётся в 20:45 (мск). «Виктория» — «Динамо» Загреб : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 09 Ноября 2023 года

    «Виктория»

    Чешская «Виктория» не может рассчитывать сразу на четырех игроков. В лазарете клуба с травмами находятся Матей Выдра (травма колена), Милан Гавел (травма ахилла), и Людек Перница (травма колена), Рафиу Дуросинми (травма колена). Вернулся в строй после сотрясения Йиндрих Штанек.

    «Виктория» — единоличный лидер группы С — в трех матчах команда одержала три победы. В последнем матче чехи с минимальным счетом переиграли загребское «Динамо» (1:0). Победный гол на 69-й минуте забил Томаш Хоры.

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    До встречи с хорватами, чешский коллектив быграл ФК «Балкани» (1:0), а затем «Астану» (2:1).

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    В чемпионате Чехии «Виктория» нанесла поражение одному из лидеров — «Славии», причем на поле пражского клуба (2:1). Игра прошла в рамках 14-го тура.

    «Виктория» занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Команда из Пльзень отстает от «Славии» на 8 баллов и от «Спарты» — на 10 пунктов.

    «Динамо» Загреб

    С травмой колена из строя выбыли полузащитники загребского «Динамо» Лука Стойкович и Лукас Качавенда. А вот форвард Бруно Петкович восстановился после травмы подколенного сухожилия и теперь сможет сыграть против «Виктории» в ответной игре. Первую встречу на «Максимире» Петкович пропустил.

    В квартете С хорватский клуб занимает второе место. В активе загребского «Динамо» всего 3 очка. Столько же у конкурентов — «Балкани» и «Астаны». Хорваты выше в турнирной таблице благодаря крупной победе над клубом «Астана» (5:1).

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    • В составе хорватского чемпиона дублем отметился Бруно Петкович. А еще по голу забили Марко Булат, Антонио Марин и Тибор Халилович. Затем последовали фиаско в матче с «Балкани» (0:2) и «Викторией» (0:1).

    В чемпионате Хорватии «Динамо» занимает третье место. После 12 матчей действующий победитель набрал 23 очка. Это на четыре пункта меньше, чем у лидера «Риеки».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Виктории» можно поставить за 2.14, ничью оценивают в 3.46. А на победу «Динамо» Загреб — 3.31.

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    Прогноз: «Виктория» может обеспечить себе путевку в плей-офф Лиги конференции досрочно. В случае повторной победы над хорватами, чехи наберут 12 очков и обеспечат место в следующем раунде еврокубка.

    Ставка: Победа «Виктории» с коэффициентом 2.14.

    Альтернативный прогноз: Команды будут осторожничать в этой встрече. Не исключаем, что соперники сыграют по низам.

    Альтернативная ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.90.

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    «Виктория» — «Динамо» Загреб : прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. «Виктория» обеспечит место в плей-офф Лиги конференций?
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