В четверг, 9 ноября «Виктория» из Чехии на своём поле примет «Динамо» Загреб. Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете С. Встреча начнётся в 20:45 (мск). «Виктория» — «Динамо» Загреб : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виктория»

Чешская «Виктория» не может рассчитывать сразу на четырех игроков. В лазарете клуба с травмами находятся Матей Выдра (травма колена), Милан Гавел (травма ахилла), и Людек Перница (травма колена), Рафиу Дуросинми (травма колена). Вернулся в строй после сотрясения Йиндрих Штанек.

«Виктория» — единоличный лидер группы С — в трех матчах команда одержала три победы. В последнем матче чехи с минимальным счетом переиграли загребское «Динамо» (1:0). Победный гол на 69-й минуте забил Томаш Хоры.

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До встречи с хорватами, чешский коллектив быграл ФК «Балкани» (1:0), а затем «Астану» (2:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Чехии «Виктория» нанесла поражение одному из лидеров — «Славии», причем на поле пражского клуба (2:1). Игра прошла в рамках 14-го тура.

«Виктория» занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Команда из Пльзень отстает от «Славии» на 8 баллов и от «Спарты» — на 10 пунктов.

«Динамо» Загреб

С травмой колена из строя выбыли полузащитники загребского «Динамо» Лука Стойкович и Лукас Качавенда. А вот форвард Бруно Петкович восстановился после травмы подколенного сухожилия и теперь сможет сыграть против «Виктории» в ответной игре. Первую встречу на «Максимире» Петкович пропустил.

В квартете С хорватский клуб занимает второе место. В активе загребского «Динамо» всего 3 очка. Столько же у конкурентов — «Балкани» и «Астаны». Хорваты выше в турнирной таблице благодаря крупной победе над клубом «Астана» (5:1).

В составе хорватского чемпиона дублем отметился Бруно Петкович. А еще по голу забили Марко Булат, Антонио Марин и Тибор Халилович. Затем последовали фиаско в матче с «Балкани» (0:2) и «Викторией» (0:1).

В чемпионате Хорватии «Динамо» занимает третье место. После 12 матчей действующий победитель набрал 23 очка. Это на четыре пункта меньше, чем у лидера «Риеки».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Виктории» можно поставить за 2.14, ничью оценивают в 3.46. А на победу «Динамо» Загреб — 3.31.

Прогноз: «Виктория» может обеспечить себе путевку в плей-офф Лиги конференции досрочно. В случае повторной победы над хорватами, чехи наберут 12 очков и обеспечат место в следующем раунде еврокубка.

Ставка: Победа «Виктории» с коэффициентом 2.14.

Альтернативный прогноз: Команды будут осторожничать в этой встрече. Не исключаем, что соперники сыграют по низам.

Альтернативная ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.90.