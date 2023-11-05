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    «Реал» вновь не оставит шансов сопернику

    «Реал» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Примера, 5 ноября 2023 года

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    «Реал»
    5 ноября в 23:00 мск стартует матч 12-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» примет «Райо Вальекано». «Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Ноября 2023 года

    «Реал»

    Команда сейчас набрала отличных ход, обыгрывая соперников направо и налево и регулярно набирая очки. «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе после 11-и туров, команде наступает на пятки разве что «Жирона».

    «Реал» пропустил меньше всех команд в лиге — 8 голов за 11 встреч при 23-х забитых. В последних матчах «сливочные» стабильно пропускают как минимум один гол, но при этом практически всегда набирают очки.

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    В последнем туре Примеры «Реал» вырвал победу у «Барселоны» (2:1), забив победный гол на 90+2-й минуте. Главный творец этой победы и в целом сезона у «Реала» — это полузащитник команды Джуд Беллингем, который регулярно набирает очки и приносит «сливочным» победы.

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    Футболист за 13 матчей во всех турнирах забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи. Феноменальный результат после перехода из «Боруссии» Д.

    Стоит отметить, что «Реал» выиграл все 4 домашних матча на старте сезона, пропустив за этот период только 2 гола при 10-и забитых. У команды есть все для того, чтобы продлить успех, но предстоящий соперник «Райо Вальекано» также может приподнести сюрпризы.

    «Райо Вальекано»

    Команда находится совсем близко к еврокубкам, отставая от необходимой 6-й позиции лишь на один балл. У «Райо Вальекано» есть перспективы для того, чтобы рассчитывать на высокие места в нынешнем сезоне, но для этого необходимо стабильно набирать очки.

    Команда довольно много пропускает — 15 голов при 14-и забитых. В последних матчах Примеры «Райо Вальекано» играет очень результативно, но не всегда в свою пользу.

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    • У команды продолжается беспроигрышная серия, которая длится уже 7 матчей. За этот период «Вальекано» трижды сыграл вничью с одинаковым счетом 2:2. При этом команда победила всего лишь дважды при 5-и ничьих.

    В предстоящем матче у «Райо Вальекано», очевидно, не так много шансов победить, ведь «Реал» очень силен в последнее время. В последней очной встрече между этими командами «Вальекано» проиграл «сливочным» со счетом 1:2. В том матче «Реал» забил решающий гол на 89-й минуте встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1.30. Успех «Райо Вальекано» оценивается в 11.00, ничья — в 6.00.

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    Сейчас мало кто может серьезно противостоять «Реалу», команда набрала сумасшедший ход. Можно предположить, что «сливочные» одержат уверенную победу на своем поле, но при этом пропустят.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют за 2.00.

    Еще один вариант ставки — Победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.78.

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    «Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. «Реал» вновь не оставит шансов сопернику
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