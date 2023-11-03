3 ноября в матче 12-го тура Саудовской Аравии сыграют «Аль-Фатех» и «Аль-Хиляль». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Фатех»

«Аль-Фатех» неплохо начал новый сезон. Клуб на данный момент занимает 4-е место в таблице, набрав 23 очка в 11 встречах.

В последних четырех матчах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» набрал 12 очков. Команда смогла выиграть четыре игры кряду. Удастся ли продолжить серию в поединке с лидером лиги?

«Аль-Фатех» давно не проигрывал в матче чемпионата Саудовской Аравии. Последний раз команда уступала 21 сентября. Это произошло в выездной встрече с «Аль-Иттихадом» (1:2).

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В домашних матчах «Аль-Фатех» обычно доминирует и проводит больше времени в атаке. Но сейчас соперник очень серьезный. Хозяев ждет крайне непростой поединок.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» уверенно лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. Команда набрала 29 очков и немного оторвалась от конкурентов.

Но у «Аль-Хиляля» есть и плохие новости. Форвард Неймар надолго попал в лазарет. Из-за травмы бразильцу предстоит перенести операцию. СМИ писали, что восстановление нападающего займет около 10 месяцев.

«Аль-Хиляль» в последних восьми встречах образцово сыграл в обороне. Команда пропустила только один мяч. При этом выиграла восемь матчей из восьми.

Гости набрали фантастическую форму. Несмотря на отсутствие Неймара, «Аль-Хиляль» постарается победить девятый раз подряд и продлить великолепную серию.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аль-Хиляля» можно поставить за 1.53. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 5.08. Ничья оценена — в 4.45.

Гости являются фаворитами. Команда набрала впечатляющую форму.

Можно сделать ставку на победу «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.10.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум 4 гола за 1.92.