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    Лидер чемпионата Саудовской Аравии завоюет очередные три очка

    «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль»
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    «Аль-Хиляль»
    3 ноября в матче 12-го тура Саудовской Аравии сыграют «Аль-Фатех» и «Аль-Хиляль». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 03 Ноября 2023 года
    Аль-Фатех
  • Эль-Мубарраз
    •  Аль-Фатех 18:00 Аль-Хиляль Аль-Хиляль
  • Эр-Рияд
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    «Аль-Фатех»

    «Аль-Фатех» неплохо начал новый сезон. Клуб на данный момент занимает 4-е место в таблице, набрав 23 очка в 11 встречах.

    В последних четырех матчах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» набрал 12 очков. Команда смогла выиграть четыре игры кряду. Удастся ли продолжить серию в поединке с лидером лиги?

    «Аль-Фатех» давно не проигрывал в матче чемпионата Саудовской Аравии. Последний раз команда уступала 21 сентября. Это произошло в выездной встрече с «Аль-Иттихадом» (1:2).

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    В домашних матчах «Аль-Фатех» обычно доминирует и проводит больше времени в атаке. Но сейчас соперник очень серьезный. Хозяев ждет крайне непростой поединок.

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» уверенно лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. Команда набрала 29 очков и немного оторвалась от конкурентов.

    Но у «Аль-Хиляля» есть и плохие новости. Форвард Неймар надолго попал в лазарет. Из-за травмы бразильцу предстоит перенести операцию. СМИ писали, что восстановление нападающего займет около 10 месяцев.

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    • «Аль-Хиляль» в последних восьми встречах образцово сыграл в обороне. Команда пропустила только один мяч. При этом выиграла восемь матчей из восьми.

    Гости набрали фантастическую форму. Несмотря на отсутствие Неймара, «Аль-Хиляль» постарается победить девятый раз подряд и продлить великолепную серию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аль-Хиляля» можно поставить за 1.53. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 5.08. Ничья оценена — в 4.45.

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    Гости являются фаворитами. Команда набрала впечатляющую форму.

    Можно сделать ставку на победу «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.10.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум 4 гола за 1.92.

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    «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на футбол. Лидер чемпионата Саудовской Аравии завоюет очередные три очка
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