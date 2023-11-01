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    Выбьет ли «Парма» из Кубка Италии «Лечче»?

    «Лечче» — «Парма». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Парма»
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    «Лечче» — фаворит матча
    1 ноября во 2-м раунде Кубка Италии «Лечче» на своем поле сыграет против «Пармы». Начало — в 20:00 по мск. «Лечче» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лечче»

    «Лечче» уже прошел одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб обыграл «Комо» (1:0) на своем поле.

    Клуб по итогам 10-ти туров располагается в середине таблицы Серии А. Команда занимает 11-ю строчку, набрав 13 баллов.

    В последних пяти матчах лиги набрано лишь два очка. Южане проиграли «Ювентусу» (0:1), «Наполи» (0:4) и «Торино» (0:1), а также сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1) и «Удинезе» (1:1).

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    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при двух ничьих и трех поражениях, так что у хозяев не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

    «Парма»

    «Парма» также прошла одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб разгромил «Бари» (3:0) на выезде.

    «Крестоносцы» возглавляют таблицу Серии В. После 11 туров команда имеет 26 набранных очков в своем активе, которые были добыли благодаря восьми победам и двум ничьим.

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    • За прошедший отрезок «Парма» потерпела только одно поражение. 7 октября «джаллоблу» проиграли на выезде «Венеции». Результат встречи составил 3:2 в пользу соперника.

    В 17 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при 12 победах и четырех ничьих, так что у него неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лечче», коэффициент на победу которого равен 1,69. Успех «Пармы» оценивается в 4,95, ничья — в 4,10.

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    В пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,94.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в шести последних матчах «Пармы» забивали оба соперника.

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    «Лечче» — «Парма»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. Выбьет ли «Парма» из Кубка Италии «Лечче»?
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