1 ноября во 2-м раунде Кубка Италии «Лечче» на своем поле сыграет против «Пармы». Начало — в 20:00 по мск. «Лечче» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

«Лечче» уже прошел одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб обыграл «Комо» (1:0) на своем поле.

Клуб по итогам 10-ти туров располагается в середине таблицы Серии А. Команда занимает 11-ю строчку, набрав 13 баллов.

В последних пяти матчах лиги набрано лишь два очка. Южане проиграли «Ювентусу» (0:1), «Наполи» (0:4) и «Торино» (0:1), а также сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1) и «Удинезе» (1:1).

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при двух ничьих и трех поражениях, так что у хозяев не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

«Парма»

«Парма» также прошла одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб разгромил «Бари» (3:0) на выезде.

«Крестоносцы» возглавляют таблицу Серии В. После 11 туров команда имеет 26 набранных очков в своем активе, которые были добыли благодаря восьми победам и двум ничьим.

За прошедший отрезок «Парма» потерпела только одно поражение. 7 октября «джаллоблу» проиграли на выезде «Венеции». Результат встречи составил 3:2 в пользу соперника.

В 17 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при 12 победах и четырех ничьих, так что у него неплохие шансы на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Лечче», коэффициент на победу которого равен 1,69. Успех «Пармы» оценивается в 4,95, ничья — в 4,10.

В пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,94.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в шести последних матчах «Пармы» забивали оба соперника.