30 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Лацио» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» неплохо играет в октябре. Клуб одержал три победы в четырех встречах. Ранее римляне одолели «Селтик» (2:1) в Лиге чемпионов, а «Аталанту» (3:2) и «Сассуоло» (2:0) — в Серии А.

Фанатам «Лацио» испортил настроение «Фейеноорд». На этой неделе столичный клуб играл матч ЛЧ в Роттердаме и уступил со счетом 3:1.

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В чемпионате Италии «Лацио» располагается на 9-й строчке. Команда набрала 13 очков в девяти встречах.

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«Лацио» успешно выступает дома. Последний раз на своем поле команда проигрывала два месяца назад. 27 августа римляне в родных стенах уступили «Дженоа» (0:2).

«Фиорентина»

После международной паузы «Фиорентина» шокировала болельщиков в домашнем матче с «Эмполи». Один из аутсайдеров Серии А в гостях неожиданно обыграл «фиалок» со счетом 2:0.

После этого «Фиорентина» сорвала злость в матче Лиги конференций. Итальянская команда принимала «Чукарички» и за 90 минут забила в ворота соперника шесть безответных голов.

После девяти туров «Фиорентина» находится на пятом месте в таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 5 очков.

«Фиалки» удачно играют в гостях. Последний раз команда уступала на выезде еще 3 сентября. Тогда «Фиорентина» в Милане проиграла «Интеру» со счетом 0:4.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» можно поставить за 2.33. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.25. Ничья оценена — в 3.50.

Ожидается интересный матч, но фаворита выделить сложно. Обе команды будут играть на победу.

Можно сделать ставку на то, что встреча закончится вничью с коэффициентом 3.50.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.76.