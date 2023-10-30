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    Встреча в Риме завершится вничью

    «Лацио» — «Фиорентина». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 30 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина»
    30 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Лацио» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Октября 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Лацио»

    «Лацио» неплохо играет в октябре. Клуб одержал три победы в четырех встречах. Ранее римляне одолели «Селтик» (2:1) в Лиге чемпионов, а «Аталанту» (3:2) и «Сассуоло» (2:0) — в Серии А.

    Фанатам «Лацио» испортил настроение «Фейеноорд». На этой неделе столичный клуб играл матч ЛЧ в Роттердаме и уступил со счетом 3:1.

    Коэффициенты матча Лацио — Фиорентина

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    В чемпионате Италии «Лацио» располагается на 9-й строчке. Команда набрала 13 очков в девяти встречах.

    Все прогнозы на Серию А

    «Лацио» успешно выступает дома. Последний раз на своем поле команда проигрывала два месяца назад. 27 августа римляне в родных стенах уступили «Дженоа» (0:2).

    «Фиорентина»

    После международной паузы «Фиорентина» шокировала болельщиков в домашнем матче с «Эмполи». Один из аутсайдеров Серии А в гостях неожиданно обыграл «фиалок» со счетом 2:0.

    После этого «Фиорентина» сорвала злость в матче Лиги конференций. Итальянская команда принимала «Чукарички» и за 90 минут забила в ворота соперника шесть безответных голов.

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  • 25/10/2023

    • После девяти туров «Фиорентина» находится на пятом месте в таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 5 очков.

    «Фиалки» удачно играют в гостях. Последний раз команда уступала на выезде еще 3 сентября. Тогда «Фиорентина» в Милане проиграла «Интеру» со счетом 0:4.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» можно поставить за 2.33. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.25. Ничья оценена — в 3.50.

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    Ожидается интересный матч, но фаворита выделить сложно. Обе команды будут играть на победу.

    Можно сделать ставку на то, что встреча закончится вничью с коэффициентом 3.50.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.76.

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    «Лацио» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на футбол. Встреча в Риме завершится вничью
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