«Ботафого» сыграет на своем поле против «Куябы» в 30-м туре чемпионата Бразилии. Матч пройдет 30 октября в Рио-де-Жанейро, начало — в 02:00 мск. «Ботафого» Рио-де-Жанейро — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

«Ботафого» возглавляет турнирную таблицу бразильской Серии А после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 59 очков. Отрыв от «РБ Брагантино» составляет семь очков.

Клуб из Рио-де-Жанейро после сложного сентября пока ни разу не проигрывал в октябре.

В текущем месяце команда Бруну Лажи одержала победы над «Флуминенсе» и «Атлетико Минейро», а также сыграла вничью с «Гойяс» и «Атлетико Паранаэнсе».

В контексте предстоящей встречи важно обратить внимание на два факта: «Ботафого» в 14-ти домашних матчах потерпел лишь одно поражение и пропустил семь мячей.

«Куяба»

«Куяба» находится на 12-й строчке, набрав в 29-ти матчах 37 очков.

Клуб из штата Мату-Гросу в прошлом туре проиграл на своем поле «Коринтиансу» (0:1) и прервал серию из четырех матчей без поражений.

Все прогнозы на футбол

Ранее в октябре команда Антониу Оливейры выиграла у «Флуминенсе» и «Коритибы» и разошлась миром с «Крузейро» и «Гойяс».

«Куяба» пропустила лишь два мяча в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Ботафого» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Куябы» — за 5.90.

Скорее всего, хозяева наберут очка и еще на шаг приблизятся к сенсационной победе в чемпионате.

Ставка — победа «Ботафого» + тотал больше 1,5 за 2.06.