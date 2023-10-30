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    «Ботафого» потеряет очки в игре с «Куябой»?

    «Ботафого» Рио-де-Жанейро — «Куяба». Ставка (к. 2.06) и прогноз на чемпионат Бразилии 30 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» Рио-де-Жанейро — «Куяба»
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    «Ботафого» в 14-ти домашних матчах потерпел лишь одно поражение
    «Ботафого» сыграет на своем поле против «Куябы» в 30-м туре чемпионата Бразилии. Матч пройдет 30 октября в Рио-де-Жанейро, начало — в 02:00 мск. «Ботафого» Рио-де-Жанейро — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 30 Октября 2023 года
    Ботафого
  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 02:00 Куяба Куяба
  • Бразилия. Серия А
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    «Ботафого»

    «Ботафого» возглавляет турнирную таблицу бразильской Серии А после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 59 очков. Отрыв от «РБ Брагантино» составляет семь очков.

    Клуб из Рио-де-Жанейро после сложного сентября пока ни разу не проигрывал в октябре.

    В текущем месяце команда Бруну Лажи одержала победы над «Флуминенсе» и «Атлетико Минейро», а также сыграла вничью с «Гойяс» и «Атлетико Паранаэнсе».

    В контексте предстоящей встречи важно обратить внимание на два факта: «Ботафого» в 14-ти домашних матчах потерпел лишь одно поражение и пропустил семь мячей.

    «Куяба»

    «Куяба» находится на 12-й строчке, набрав в 29-ти матчах 37 очков.

    Клуб из штата Мату-Гросу в прошлом туре проиграл на своем поле «Коринтиансу» (0:1) и прервал серию из четырех матчей без поражений.

    Все прогнозы на футбол

    Ранее в октябре команда Антониу Оливейры выиграла у «Флуминенсе» и «Коритибы» и разошлась миром с «Крузейро» и «Гойяс».

    «Куяба» пропустила лишь два мяча в пяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Ботафого» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Куябы» — за 5.90.

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    Скорее всего, хозяева наберут очка и еще на шаг приблизятся к сенсационной победе в чемпионате.

    Ставка — победа «Ботафого» + тотал больше 1,5 за 2.06.

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    «Ботафого» Рио-де-Жанейро — «Куяба»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на футбол. «Ботафого» потеряет очки в игре с «Куябой»?
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