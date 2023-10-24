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    Сдвинет ли «Севилья» со 2-го места «Арсенал»?

    «Севилья» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Лига чемпионов, 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Арсенал»
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    «Арсенал» — фаворит матча
    24 октября в Севилье в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» сыграет против «Арсенала». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Севилья» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 24 Октября 2023 года
    Севилья
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    «Севилья»

    Команда провела не столь успешно старт в Лиге чемпионов. «Рохибланкос» не сумели в домашних стенах одолеть французский «Ланс» (1:1) и на выезде ПСВ (2:2).

    «Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги после восьми сыгранных матчей, в которых набрала восемь очков.

    Коэффициенты матча Севилья — Арсенал Лондон

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  • 4.403.901.80Бонус$9500
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    И руководство клуба явно недовольно и игрой, и результатами командами, в связи с чем перед паузой на матчи сборных было принято решение об увольнении Хосе Луиса Мендилибара, которого заменил Диего Алонсо.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих в последних из них, так что хозяевам будет крайне непросто победить.

    «Арсенал»

    В стартовом туре группы лондонцам удалось разгромить на своем поле ПСВ (4:0), забив четыре безответных мяча. Но во втором туре они сенсационно уступили «Лансу» (1:2) на выезде и теперь занимают 2-е место.

    В прошлом сезоне «Арсенал» долгое время лидировал в чемпионате Англии, но золотые медали так и не завоевал. На финише «канониры» уступили первую строчку «Манчестер Сити».

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    • Чемпионат Англии-2023/24 «Арсенал» начал успешно. Команда поработала над ошибками и снова идет в лидерах. Сейчас «Канониры» занимают второе место, уступая лидеру «Манчестер Сити» по разнице мячей.

    В последних 15 поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при 11 победах и трех ничьих, так что у гостей отличные шансы на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,84. Успех «Севильи» оценивается в 4,17, ничья — в 3,88.

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    В 11 из 15 последних матчей гости взял верх над своими соперниками.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет за 1,84.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,85, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    И еще можно подумать над дерзкой ставкой на матч «Севилья» — «Арсенал» с коэффициентом 6.45.

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    «Севилья» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. Сдвинет ли «Севилья» со 2-го места «Арсенал»?
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