«Севилья»
Команда провела не столь успешно старт в Лиге чемпионов. «Рохибланкос» не сумели в домашних стенах одолеть французский «Ланс» (1:1) и на выезде ПСВ (2:2).
«Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги после восьми сыгранных матчей, в которых набрала восемь очков.
Коэффициенты матча Севилья — Арсенал Лондон
И руководство клуба явно недовольно и игрой, и результатами командами, в связи с чем перед паузой на матчи сборных было принято решение об увольнении Хосе Луиса Мендилибара, которого заменил Диего Алонсо.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих в последних из них, так что хозяевам будет крайне непросто победить.
«Арсенал»
В стартовом туре группы лондонцам удалось разгромить на своем поле ПСВ (4:0), забив четыре безответных мяча. Но во втором туре они сенсационно уступили «Лансу» (1:2) на выезде и теперь занимают 2-е место.
В прошлом сезоне «Арсенал» долгое время лидировал в чемпионате Англии, но золотые медали так и не завоевал. На финише «канониры» уступили первую строчку «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии-2023/24 «Арсенал» начал успешно. Команда поработала над ошибками и снова идет в лидерах. Сейчас «Канониры» занимают второе место, уступая лидеру «Манчестер Сити» по разнице мячей.
В последних 15 поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при 11 победах и трех ничьих, так что у гостей отличные шансы на успех.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,84. Успех «Севильи» оценивается в 4,17, ничья — в 3,88.
В 11 из 15 последних матчей гости взял верх над своими соперниками.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет за 1,84.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,85, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.
И еще можно подумать над дерзкой ставкой на матч «Севилья» — «Арсенал» с коэффициентом 6.45.