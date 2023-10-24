«Севилья»
В Примере севильцы явно не блещут результатами. Ныне команда находится на скромном 13 месте в таблице.
Победы даются севильцам крайне натужно. В 9 матчах испанского чемпионата их в активе у команды только две.
Коэффициенты матча Севилья — Арсенал Лондон
В своем предыдущем поединке «Севилья» дала бой мадридскому «Реалу». Соперники обменялись точными ударами (1:1).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
А вот в Лиге чемпионов «Севилья» явно поборется за одно из первых мест в группе. Правда, пока команда набрала лишь 2 очка.
Испанцы явно не боятся «канониров». Плюс ко всему, в их составе есть ряд весьма квалифицированных исполнителей.
«Арсенал»
Эта команда в своем чемпионате выступает весьма продуктивно. «Канониры» в 9 матчах добыли 6 побед при трех ничьих.
Уровень реализации лондонцев не назовешь заоблачным. В среднем команда Микеля Артеты забивает два гола за матч.
В своем последнем поединке «Арсенал» потерял важнейшие очки. Битва с «Челси» завершилась боевым паритетом (2:2).
В кадровом плане у «канониров» практически полный штиль. В лазарете находится лишь защитник Юрриен Тимбер.
Англичане явно будут активными в атаке. «Канониры» по своему потенциалу просто обязаны быть в дуэте лидеров своего квартета.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.84.
На викторию «Севильи» дают — 4.45, ничья оценена — в 4.05.
Обе команды явно не собираются отсиживаться в тылах, и
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.20.
Для остальных — более умеренный прогноз.