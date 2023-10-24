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    «Севилья» — «Арсенал». Дерзкая ставка за 6.45 на матч Лиги чемпионов 24 октября 2023 года

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    Букайо Сака
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 24 Октября 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    «Севилья»

    В Примере севильцы явно не блещут результатами. Ныне команда находится на скромном 13 месте в таблице.

    Победы даются севильцам крайне натужно. В 9 матчах испанского чемпионата их в активе у команды только две.

    Коэффициенты матча Севилья — Арсенал Лондон

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  • 4.403.901.80Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Севилья» дала бой мадридскому «Реалу». Соперники обменялись точными ударами (1:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А вот в Лиге чемпионов «Севилья» явно поборется за одно из первых мест в группе. Правда, пока команда набрала лишь 2 очка.

    Испанцы явно не боятся «канониров». Плюс ко всему, в их составе есть ряд весьма квалифицированных исполнителей.

    «Арсенал»

    Эта команда в своем чемпионате выступает весьма продуктивно. «Канониры» в 9 матчах добыли 6 побед при трех ничьих.

    Уровень реализации лондонцев не назовешь заоблачным. В среднем команда Микеля Артеты забивает два гола за матч.

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    • В своем последнем поединке «Арсенал» потерял важнейшие очки. Битва с «Челси» завершилась боевым паритетом (2:2).

    В кадровом плане у «канониров» практически полный штиль. В лазарете находится лишь защитник Юрриен Тимбер.

    Англичане явно будут активными в атаке. «Канониры» по своему потенциалу просто обязаны быть в дуэте лидеров своего квартета.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Севильи» дают — 4.45, ничья оценена — в 4.05.

    Обе команды явно не собираются отсиживаться в тылах, и наверняка начнут встречу активно.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.20.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Севилья» — «Арсенал»: прогноз, ставка (6.45), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм заказывали?!
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