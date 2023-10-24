«Севилья» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

В Примере севильцы явно не блещут результатами. Ныне команда находится на скромном 13 месте в таблице.

Победы даются севильцам крайне натужно. В 9 матчах испанского чемпионата их в активе у команды только две.

Коэффициенты матча Севилья — Арсенал Лондон 1X2Новым игрокам 4.403.901.80Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Севилья» дала бой мадридскому «Реалу». Соперники обменялись точными ударами (1:1).

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А вот в Лиге чемпионов «Севилья» явно поборется за одно из первых мест в группе. Правда, пока команда набрала лишь 2 очка.

Испанцы явно не боятся «канониров». Плюс ко всему, в их составе есть ряд весьма квалифицированных исполнителей.

«Арсенал»

Эта команда в своем чемпионате выступает весьма продуктивно. «Канониры» в 9 матчах добыли 6 побед при трех ничьих.

Уровень реализации лондонцев не назовешь заоблачным. В среднем команда Микеля Артеты забивает два гола за матч.

В своем последнем поединке «Арсенал» потерял важнейшие очки. Битва с «Челси» завершилась боевым паритетом (2:2).

В кадровом плане у «канониров» практически полный штиль. В лазарете находится лишь защитник Юрриен Тимбер.

Англичане явно будут активными в атаке. «Канониры» по своему потенциалу просто обязаны быть в дуэте лидеров своего квартета.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.84.

На викторию «Севильи» дают — 4.45, ничья оценена — в 4.05.

Обе команды явно не собираются отсиживаться в тылах, и наверняка начнут встречу активно .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.20.

Для остальных — более умеренный прогноз.