«Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Кардиффом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 21:45 мск. «Хаддерсфилд» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд»

Эта команда пребывает в нижней части турнирной таблицы. «Хаддерсфилд» находится на крайне низком для себя 18 месте.

Главным бичом команды является реализация. В 12 матчах удалось забить всего лишь 13 мячей в ворота соперников.

В предыдущем туре чемпионата «Хаддерсфилд» добыл три очка. Дома команда переиграла КПР со счетом 2:1.

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А вот с обороной у команды явные проблемы. Пропущено 19 мячей, что на уровне показателя аутсайдера.

Хозяева явно постараются продолжить свой подъем. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с атакой.

«Кардифф»

Эта команда нынешний чемпионат проводит посредственно. «Кардифф» сейчас пребывает на скромном 11 месте турнирной таблицы.

Валлийцы подтверждают статус середняка лиги. Да и показатели у команды средние, и это касается как атаки, так и надежности тылов.

В минувшем туре чемпионата команде не удалось разжиться хотя бы баллом. На выезде «Кардифф» минимально уступил «Блэкберну».

Валлийцы не побеждают уже три матча кряду. Причем в этих поединках им удалось отличиться всего лишь однажды.

Наверняка «Кардифф» не будет отсиживаться в тылах. Пора бы валлийцам подниматься поближе к зоне плей-офф!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хаддерсфилда» предлагают — 2.36.

На викторию «Кардиффа» дают — 3.01, ничья оценена — в 3.40.

Хозяева явно постараются преуспеть в атаке, к тому же «Кардифф» в последних матчах откровенно не блещет .

Наш прогноз — Победа «Хаддерсфилда». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.