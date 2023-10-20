«Флуминенсе»
В своем чемпионате «Флуминенсе» выступает неплохо. Нынешнее седьмое место можно считать успехом, однако отставание от лидера огромное — 14 очков.
Главной проблемой команды является низкий уровень реализации. В 26 матчах игроки «Флуминенсе» настреляли всего 34 мяча.
Куда успешнее клуб выступает в главном южноамериканском турнире. Там он вышел в финал, где сыграет с аргентинской «Бока Хуниорс».
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у него не лучшая форма.
«Коринтианс»
«Коринтианс» традиционно сражается за высокие места в бразильском первенстве, но не в этом сезоне, где лишь на четыре балла опережает зону вылета. На текущий момент он находится лишь на 14-м месте.
Клуб бледновато выглядит в атаке. В 26 матчах игроки хозяев поля настреляли лишь 30 голов в ворота соперников.
«Всемогущие» также выступали в Южноамериканском кубке, где дошли до полуфинала. Путь в решающую дуэль турнира им преградили соотечественники из «Форталезы».
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка при двух ничьих и двух поражениях, так что гостям сложно рассчитывать на три очка.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Флуминенсе», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Коринтианса» оценивается в 5,41, ничья — в 3,73.
В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,04.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,11, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев реализовывался именно такой сценарий.