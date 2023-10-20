ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ислам Махачев и Александр ВолкановскиРеванш Махачева и Волкановски, долгожданный бой Чимаева и Усмана. Анонс карда UFC 294 Оливье ЖируВсе ради команды. Жиру, Пеле и еще 8 полевых игроков, которые надевали вратарские перчатки Кения — РоссияСпаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю
  • 13:29
    • Карпин рассказал, в каком случае есть смысл рассмотреть вариант с переходом в Азию
  • 12:26
    • Тонали делал ставки на матчи «Милана». Итальянца могут дисквалифицировать на один год
  • 12:05
    • Источник: Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком»
    Все новости спорта

    «Флуминенсе» усугубит кризис «Коринтианса»?

    «Флуминенсе» — «Коринтианс». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 20 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Коринтианс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Флуминенсе» — фаворит матча
    «Флуминенсе» сыграет на своем поле против «Коринтианса» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 03:30 мск. «Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 20 Октября 2023 года
    Флуминенсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Флуминенсе 03:30 Коринтианс Коринтианс
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Флуминенсе»

    В своем чемпионате «Флуминенсе» выступает неплохо. Нынешнее седьмое место можно считать успехом, однако отставание от лидера огромное — 14 очков.

    Главной проблемой команды является низкий уровень реализации. В 26 матчах игроки «Флуминенсе» настреляли всего 34 мяча.

    Куда успешнее клуб выступает в главном южноамериканском турнире. Там он вышел в финал, где сыграет с аргентинской «Бока Хуниорс».

    Все прогнозы на футбол

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у него не лучшая форма.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» традиционно сражается за высокие места в бразильском первенстве, но не в этом сезоне, где лишь на четыре балла опережает зону вылета. На текущий момент он находится лишь на 14-м месте.

    Клуб бледновато выглядит в атаке. В 26 матчах игроки хозяев поля настреляли лишь 30 голов в ворота соперников.

  • Трансферный дайджест. 10-16 октября
  • Борьба за Ольмо и Вирца, Чалоба и Филлипс сменят команды, Лингард трудоустроится в Саудовской Аравии
  • 16/10/2023

    • «Всемогущие» также выступали в Южноамериканском кубке, где дошли до полуфинала. Путь в решающую дуэль турнира им преградили соотечественники из «Форталезы».

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка при двух ничьих и двух поражениях, так что гостям сложно рассчитывать на три очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Флуминенсе», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Коринтианса» оценивается в 5,41, ничья — в 3,73.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,04.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,11, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев реализовывался именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Сейбот Уайлд — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Волгарь — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шевченко — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Форте
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Черноморец — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.57
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Руне — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. «Флуминенсе» усугубит кризис «Коринтианса»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры