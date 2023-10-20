«Флуминенсе» сыграет на своем поле против «Коринтианса» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 03:30 мск. «Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флуминенсе»

В своем чемпионате «Флуминенсе» выступает неплохо. Нынешнее седьмое место можно считать успехом, однако отставание от лидера огромное — 14 очков.

Главной проблемой команды является низкий уровень реализации. В 26 матчах игроки «Флуминенсе» настреляли всего 34 мяча.

Куда успешнее клуб выступает в главном южноамериканском турнире. Там он вышел в финал, где сыграет с аргентинской «Бока Хуниорс».

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В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у него не лучшая форма.

«Коринтианс»

«Коринтианс» традиционно сражается за высокие места в бразильском первенстве, но не в этом сезоне, где лишь на четыре балла опережает зону вылета. На текущий момент он находится лишь на 14-м месте.

Клуб бледновато выглядит в атаке. В 26 матчах игроки хозяев поля настреляли лишь 30 голов в ворота соперников.

«Всемогущие» также выступали в Южноамериканском кубке, где дошли до полуфинала. Путь в решающую дуэль турнира им преградили соотечественники из «Форталезы».

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка при двух ничьих и двух поражениях, так что гостям сложно рассчитывать на три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Флуминенсе», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Коринтианса» оценивается в 5,41, ничья — в 3,73.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,04.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,11, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев реализовывался именно такой сценарий.