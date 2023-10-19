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    «Васко» выберется из зоны вылета?

    «Васко да Гама» — «Форталеза». Ставки (к. 2.29) и прогноз на чемпионат Бразилии 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Форталеза»
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    Димитри Пайе
    В матче 27-го тура чемпионата Бразилии состоится встреча между «Васко да Гама» и «Форталезой». Поединок запланирован на 19 октября. Старт в 03:30 мск. «Васко да Гама» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 19 Октября 2023 года
    Васко да Гама
  • Бразилия. Серия А
    •  Васко да Гама 03:30 Форталеза Форталеза
  • Бразилия. Серия А
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    «Васко да Гама»

    Как для аутсайдера, то у хозяев были неплохие результаты в последних матчах. За 5 прошедших туров у команды всего одно поражение. Уже после этой игры она может покинуть зону вылета.

    «Васко да Гама» разгромно уступил «Сантосу» (1:4), однако до этого клуб сумел выиграть три встречи подряд.

    На своем поле «Васко» разобрался с «Флуминенсе» (4:2), идущим в таблице на 7-м месте. Также коллектив обыграл «Баию» (5:1) и «Америку МГ» (1:0). Последним результатом была нулевая ничья с «Сантосом».

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    В турнирной таблице клуб занимает 17-е место. В его активе 27 набранных баллов.

    «Форталеза»

    Гости подошли к этой встрече с беспроигрышной серией, которая насчитывает 4 поединка. Она состоит из трех побед и ничьи.

    При этом «Форталеза» выступает в Южноамериканском кубке — втором по значимости клубном континентальном турнире. С учетом этого беспроигрышная серия команды составляет 6 поединков — 4 победы и две ничьи.

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    • «Трехцветные» выиграли два последних матча, одолев в кубке «Коринтианс» 2:0 и победив «Америку МГ» со счетом 3:2 в чемпионате. Перед этим клуб сыграл вничью с третьей командой Серии А — «Гремио» (1:1).

    В таблице чемпионата Бразилии «Форталеза» занимает 6-е место. В ее активе 42 набранных очка. Победа позволит ей побороться за место выше.

    Прогноз и ставка

    2.29 и 3.20 — котировки на победу одной другой команды различаются незначительно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.25.

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    В нынешнем сезоне «Форталеза» уже выигрывала (2:0). Однако теперь игра будет проходить дома у «Васко», который в последних пяти турах набрал 13 очков. Это третий результат в турнире. На своем поле клуб обыграл «Атлетико Минейро» и «Гремио».

    Короче, гостям будет сложновато. Они ни разу не выигрывали у этого соперника на его поле. Хозяева очень убедительны дома и поэтому рекомендуется поставить на их победу.

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    «Васко да Гама» — «Форталеза»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на футбол. «Васко» выберется из зоны вылета?
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