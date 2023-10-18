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    Парагвай и Боливия обменяются голами

    Парагвай — Боливия. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 18 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Парагвая Прогнозы на сборную Боливии
    Прогноз и ставки на Парагвай — Боливия
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    Карлос Лампе
    Парагвай сыграет на своем поле с Боливией в рамках 4-го тура квалификации Чемпионата мира 2026. Матч пройдет 18 октября, начало — в 01:30 мск. Парагвай — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 18 Октября 2023 года
    Парагвай
  • Асунсьон
    •  Парагвай 01:30 Боливия Боливия
  • Сукре
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    Парагвай

    Парагвайцам слишком натужно даются победы. В трех стартовых турах нынешней квалификации их у команды еще нет.

    Вообще, на данный момент Парагвай находится на 8 месте в южноамериканской зоне квалификации. Причем команда еще ни разу не отличилась.

    В своем предыдущем поединке парагвайцы снова проиграли. Команда с минимальным счетом уступили Аргентине.

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    До того Парагвай уступил еще и посредственным венесуэльцам. Разжилась очками команда только в домашнем поединке с Перу (0:0).

    В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Парагвай просто обязан обыгрывать аутсайдера группы.

    Боливия

    Боливийцы в выездных матчах выглядят ужасающе. Да и вообще, квалификацию команда начала отвратительно — с трех поражений.

    В нынешнем отборочном цикле сборная Боливии пропустила уже 10 мячей. Забить же удалось только дважды.

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    • Свой последний поединок команда провалила. Даже на родной арене Боливия умудрилась уступить эквадорцам (1:2).

    Матчи с парагвайцами для команды складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.

    В этой встрече гости наверняка будут действовать вторым номером. Впрочем, шансов на успех в этой встрече у гостей маловато.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Парагвая предлагают — 1.26.

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    На викторию Боливии дают — 11.60, ничья оценена — в 5.60.

    Обе команды забивают с огромной натугой, и явно мотивированы улучшить свою забивную статистику.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.84.

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    Парагвай — Боливия: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на футбол. Парагвай и Боливия обменяются голами
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