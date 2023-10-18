Парагвай
Парагвайцам слишком натужно даются победы. В трех стартовых турах нынешней квалификации их у команды еще нет.
Вообще, на данный момент Парагвай находится на 8 месте в южноамериканской зоне квалификации. Причем команда еще ни разу не отличилась.
В своем предыдущем поединке парагвайцы снова проиграли. Команда с минимальным счетом уступили Аргентине.
До того Парагвай уступил еще и посредственным венесуэльцам. Разжилась очками команда только в домашнем поединке с Перу (0:0).
В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Парагвай просто обязан обыгрывать аутсайдера группы.
Боливия
Боливийцы в выездных матчах выглядят ужасающе. Да и вообще, квалификацию команда начала отвратительно — с трех поражений.
В нынешнем отборочном цикле сборная Боливии пропустила уже 10 мячей. Забить же удалось только дважды.
Свой последний поединок команда провалила. Даже на родной арене Боливия умудрилась уступить эквадорцам (1:2).
Матчи с парагвайцами для команды складываются сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.
В этой встрече гости наверняка будут действовать вторым номером. Впрочем, шансов на успех в этой встрече у гостей маловато.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Парагвая предлагают — 1.26.
На викторию Боливии дают — 11.60, ничья оценена — в 5.60.
Обе команды забивают с огромной натугой, и явно
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.84.