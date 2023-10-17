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    Северная Македония — Армения. Ставки (к.) и прогноз на товарищеский матч 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Армения
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    Элиф Элмас
    17 октября сборные Северной Македонии и Армении проведут очный товарищеский поединок, который состоится в 16:00 по мск. Северная Македония — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Октября 2023 года

    Северная Македония

    Македонцы показали неудачные результаты в квалификации на чемпионат Европы. Тем не менее за 2 тура до конца команда имеет шансы зацепиться за 2-е место в группе.

    Напомним, что Северная Македония выступает в одной группе со сборными Украины, Италии, Мальты и Англии. В шести играх команда потерпела 3 поражения при двух победах.

    Победить дважды удалось сборную Мальты со счетом 2:1 и 2:0. Последняя виктория у номинальных гостей была в сентябре.

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    В ноябре «красные львы» провели один поединок, в котором они проиграли Украине 0:2. Фиаско стало вторым подряд в серии выступлений с этим соперником.

    Армения

    Армяне находятся в похожей ситуации. У них все еще есть шансы на выход в групповой этап, однако для этого команде нужно побеждать в оставшихся поединках.

    Армения проиграла два последних матча. Сначала всухую уступила Хорватии. Счет встречи составил 0:1. Затем команда Петракова проиграла Латвии со счетом 0:2.

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    • Не побеждает армянская сборная уже три матча. При этом стоит отметить, что в рамках отбора на Евро, в июне, команда победила Уэльс (4:2).

    Также Армения отметилась победой над Латвией (2:1) и ничьей с Турцией (1:1).

    Прогноз и ставка

    Северная Македония считается фаворитом матча. Ставки на победу команд принимаются с котировками 1.74 и 4.45. На ничью коэффициент составляет 3.55.

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    Македония сыграла вничью с Италией (1:1) и обыграла Мальту. Поражение от Украины чувствительное, но все равно команда выглядит собраннее, чем ее соперник, проигравший две игры подряд всухую.

    В очных встречах перевес на стороне македонцев. Армяне не забили в двух предыдущих матчах. Победа будет за сборной Северной Македонии.

    Также рекомендуется поставить на тотал меньше 2.5, так как последние свои матчи команды провели не слишком результативно. Ставка принимается с котировкой 1.73.

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    Северная Македония — Армения: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Македонцам улыбнется удача
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