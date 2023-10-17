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    Эстония окажется сильнее Таиланда

    Эстония — Таиланд. Ставки (к. 2.18) и прогноз на товарищеский матч 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эстония — Таиланд
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    Маркус Поом
    17 октября сборные Эстонии и Таиланда проведут очный поединок в рамках товарищеской встречи, которая начнется в 19:00 мск. Эстония — Таиланд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Октября 2023 года
    Эстония
  • Таллин
    •  Эстония 19:00 Таиланд Таиланд
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Эстония

    Эстония потерпела четыре поражения подряд в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024. Вследствие этого команда осталась без шансов на выход в финальную часть турнира.

    Эстонцы не забили ни единого гола за все четыре последних поединка и проиграла с отрывом не менее чем в два гола во всех случаях.

    Коэффициенты матча Эстония — Таиланд

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  • 1.147.5022.00Бонус$9500
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    Что касается осеннего периода, то номинальные хозяева пропустили по 5 голов от Швеции и Бельгии, а также проиграли со счетом 0:2 сборной Азербайджана.

    Все прогнозы на футбол

    Сейчас «синие футболки» находятся на последнем месте в своей группе с одним набранным очком. Последний раз команда побеждала 12 января.

    Таиланд

    Тайцы подошли к этому матчу после финала турнира Кубка короля Таиланда. В финал команда вышла, обыграв Ливан со счетом 2:1.

    В решающем поединке гости уступили сборной Ирака 2:3. Результат решился в серии пенальти.

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  • Вчера

    • Последний матч у Таиланда был 12 октября. Коллектив из Юго-Восточной Азии встретился со сборной Грузии. Игра закончилась с разгромным для тайцев счетом 0:8.

    В нынешнем году Таиланд сыграет только второй матч с командой из Европы. Пока что выиграть у соперника с европейского континента «боевым слонам» не удалось.

    Прогноз и ставка

    После разгромного результата в матче с Грузией букмекеры не дают тайцам никаких шансов. Котировки составляют 1.14 и 20.00 соответственно.

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    У Эстонии появился отличный шанс немного сбавить градус негатива и порадовать себя положительным результатом. Соперник слабоват для уровня Европы и матч с Грузией это показал.

    Эстонцы выиграют, что не с таким крупным счетом. В данном случае рекомендуется взять ставку на победу Эстонии с форой -2.5 за 2.18.

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    Эстония — Таиланд: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Эстония окажется сильнее Таиланда
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