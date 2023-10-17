17 октября сборные Эстонии и Таиланда проведут очный поединок в рамках товарищеской встречи, которая начнется в 19:00 мск. Эстония — Таиланд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эстония

Эстония потерпела четыре поражения подряд в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024. Вследствие этого команда осталась без шансов на выход в финальную часть турнира.

Эстонцы не забили ни единого гола за все четыре последних поединка и проиграла с отрывом не менее чем в два гола во всех случаях.

Коэффициенты матча Эстония — Таиланд 1X2Новым игрокам 1.147.5022.00Бонус$9500

Что касается осеннего периода, то номинальные хозяева пропустили по 5 голов от Швеции и Бельгии, а также проиграли со счетом 0:2 сборной Азербайджана.

Все прогнозы на футбол

Сейчас «синие футболки» находятся на последнем месте в своей группе с одним набранным очком. Последний раз команда побеждала 12 января.

Таиланд

Тайцы подошли к этому матчу после финала турнира Кубка короля Таиланда. В финал команда вышла, обыграв Ливан со счетом 2:1.

В решающем поединке гости уступили сборной Ирака 2:3. Результат решился в серии пенальти.

Последний матч у Таиланда был 12 октября. Коллектив из Юго-Восточной Азии встретился со сборной Грузии. Игра закончилась с разгромным для тайцев счетом 0:8.

В нынешнем году Таиланд сыграет только второй матч с командой из Европы. Пока что выиграть у соперника с европейского континента «боевым слонам» не удалось.

Прогноз и ставка

После разгромного результата в матче с Грузией букмекеры не дают тайцам никаких шансов. Котировки составляют 1.14 и 20.00 соответственно.

У Эстонии появился отличный шанс немного сбавить градус негатива и порадовать себя положительным результатом. Соперник слабоват для уровня Европы и матч с Грузией это показал.

Эстонцы выиграют, что не с таким крупным счетом. В данном случае рекомендуется взять ставку на победу Эстонии с форой -2.5 за 2.18.