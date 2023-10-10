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    Остановит ли Китай Вьетнам?

    Китай — Вьетнам. Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 октября 2023 года

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    Китай — фаворит матча
    10 октября в товарищеском матче сыграют сборные Китая и Вьетнама. Стартовый свисток прозвучит в 14:35 мск. Китай — Вьетнам: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 10 Октября 2023 года
    Китай
  • Пекин
    •  Китай 14:35 Вьетнам Вьетнам
  • Ханой
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    Китай

    Национальная команда Китая только раз в своей истории пробивалась в финальную часть чемпионата мира (2002 год), и выступила там плохо, проиграв все три матча.

    Кубок Азии Поднебесные в своей истории никогда не брали. Лучшим достижение команды было серебро в 1984 году. В последние же пять розыгрышей далее четвертьфинала они не проходили.

    Коэффициенты матча Китай — Вьетнам

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  • 1.484.207.10Бонус$9500
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    Квалификацию к ЧМ-2022 китайцы провели неудачно. Они добрались до последней стадии отбора, но заняли лишь пятое место в группе, безнадежно отстав от первых трех строк.

    Все прогнозы на футбол

    Коллектив потерпел лишь одно поражение в последних четырех поединках, которые пришлись на товарищеские встречи, потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей.

    Вьетнам

    Команда сейчас пребывает на подъеме. Еще бы, Вьетнам выиграл три своих последних поединка, и явно не собирается останавливаться.

    Главным достоянием сборной является надежная оборона. В трех последних матчах она ни разу не пропустила.

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    • Свой последний поединок команда провела удачнее всего в данной серии. Вьетнам в контрольном поединке сумел одолеть сборную Палестины (2:0).

    До того сборная минимально одолела Сирию. С таким же результатом был обыгран Гонконг (1:0). Все эти успехи добыты на своем поле.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Китай, коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех Вьетнама оценивается в 7,16, ничья — в 4,20.

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    В последних четырех матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,75.

    Еще один вариант ставки — Вьетнам не проиграет за 2,60, поскольку выиграл три последних матча.

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    Китай — Вьетнам: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли Китай Вьетнам?
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