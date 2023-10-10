Китай
Национальная команда Китая только раз в своей истории пробивалась в финальную часть чемпионата мира (2002 год), и выступила там плохо, проиграв все три матча.
Кубок Азии Поднебесные в своей истории никогда не брали. Лучшим достижение команды было серебро в 1984 году. В последние же пять розыгрышей далее четвертьфинала они не проходили.
Коэффициенты матча Китай — Вьетнам
Квалификацию к ЧМ-2022 китайцы провели неудачно. Они добрались до последней стадии отбора, но заняли лишь пятое место в группе, безнадежно отстав от первых трех строк.
Коллектив потерпел лишь одно поражение в последних четырех поединках, которые пришлись на товарищеские встречи, потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей.
Вьетнам
Команда сейчас пребывает на подъеме. Еще бы, Вьетнам выиграл три своих последних поединка, и явно не собирается останавливаться.
Главным достоянием сборной является надежная оборона. В трех последних матчах она ни разу не пропустила.
Свой последний поединок команда провела удачнее всего в данной серии. Вьетнам в контрольном поединке сумел одолеть сборную Палестины (2:0).
До того сборная минимально одолела Сирию. С таким же результатом был обыгран Гонконг (1:0). Все эти успехи добыты на своем поле.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Китай, коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех Вьетнама оценивается в 7,16, ничья — в 4,20.
В последних четырех матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,75.
Еще один вариант ставки — Вьетнам не проиграет за 2,60, поскольку выиграл три последних матча.