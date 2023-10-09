В понедельник, 9 октября, в 10-м туре испанской Сегунды «Эльче» на своем поле сыграет против «Андорры». Начало встречи намечено на 22:00 по мск. «Эльче» — «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского дивизиона, но выступила там очень плохо, заняв последнее место, отстав даже от вышестоящей команды весьма существенно.

Во второй испанской лиге «зелено-белые» также смотрятся слабо, находясь после девяти туров с девятью очками вблизи зоны вылета, опережая ее всего на один пункт.

Коэффициенты матча Эльче — ФК Андорра 1X2Новым игрокам 1.953.454.00Бонус$9500

Коллектив смог отпраздновать только две виктории, три матча он еще свел вничью и потерпели четыре фиаско. Причем забил он всего лишь пять мячей при 11 пропущенных.

Календарь и таблица испанской Примеры

В прошлом туре «Эльче» проиграл в Хихоне «Спортингу» 0:2, тем самым продлив серию без викторий до трех встреч, где дважды уступал. Дома же в текущем первенстве он по два раза побеждал и расписывал мировые, а также раз уступил.

«Андорра»

«Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и сразу зарекомендовала себя довольно-таки крепкой командой, и даже некоторое время претендовала на плей-офф.

Коллектив экс-игрока «Барсы» Пике финишировал на высокой седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, он отстал аж на восемь баллов.

Все прогнозы на футбол

В текущем же розыгрыше Сегунды «трехцветные» набрали в девяти играх десять баллов и находятся на пару строк выше предстоящего противника. У них три виктории, одна ничья и пять фиаско.

«Андорра» в этой игре также подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва поделила дома очки с хихонским «Спортингом» 0:0, после чего поочередно проиграла 1:3 на выезде «Альбасете» и 0:1 в родных стенах «Сарагосе».

Ранее между собой эти клубы не встречались. Этот поединок будет дебютным в их истории противостояний.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эльче» предлагают — 1.90.

На викторию «Андорры» дают — 4.11, ничья оценена — в 3.48.

Прогнозируем, что недавний представитель Примеры на своем поле одолеет команду, которая проиграла свои две последние встречи.