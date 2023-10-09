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    «Эльче» окажется сильнее «Андорры»

    «Эльче» — «Андорра». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 9 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Андорра»
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    «Эльче»
    В понедельник, 9 октября, в 10-м туре испанской Сегунды «Эльче» на своем поле сыграет против «Андорры». Начало встречи намечено на 22:00 по мск. «Эльче» — «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 09 Октября 2023 года
    Эльче
  • Испания. Сегунда
    •  Эльче 20:00 ФК Андорра ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
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    «Эльче»

    «Эльче» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского дивизиона, но выступила там очень плохо, заняв последнее место, отстав даже от вышестоящей команды весьма существенно.

    Во второй испанской лиге «зелено-белые» также смотрятся слабо, находясь после девяти туров с девятью очками вблизи зоны вылета, опережая ее всего на один пункт.

    Коэффициенты матча Эльче — ФК Андорра

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  • 1.953.454.00Бонус$9500
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    Коллектив смог отпраздновать только две виктории, три матча он еще свел вничью и потерпели четыре фиаско. Причем забил он всего лишь пять мячей при 11 пропущенных.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом туре «Эльче» проиграл в Хихоне «Спортингу» 0:2, тем самым продлив серию без викторий до трех встреч, где дважды уступал. Дома же в текущем первенстве он по два раза побеждал и расписывал мировые, а также раз уступил.

    «Андорра»

    «Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и сразу зарекомендовала себя довольно-таки крепкой командой, и даже некоторое время претендовала на плей-офф.

    Коллектив экс-игрока «Барсы» Пике финишировал на высокой седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, он отстал аж на восемь баллов.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем же розыгрыше Сегунды «трехцветные» набрали в девяти играх десять баллов и находятся на пару строк выше предстоящего противника. У них три виктории, одна ничья и пять фиаско.

    «Андорра» в этой игре также подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва поделила дома очки с хихонским «Спортингом» 0:0, после чего поочередно проиграла 1:3 на выезде «Альбасете» и 0:1 в родных стенах «Сарагосе».

    Ранее между собой эти клубы не встречались. Этот поединок будет дебютным в их истории противостояний.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эльче» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Андорры» дают — 4.11, ничья оценена — в 3.48.

    Прогнозируем, что недавний представитель Примеры на своем поле одолеет команду, которая проиграла свои две последние встречи.

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    «Эльче» — «Андорра»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.10.2023. Прогнозы на футбол. «Эльче» окажется сильнее «Андорры»
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