«Фулхэм»
«Фулхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.
Ранее на прошлой неделе «Дачники» одержали домашнюю победу над «Норвичем» (2:1) и вышли в следующий раунд Кубка английской лиги.
Коэффициенты матча Фулхэм — Шеффилд Юнайтед
Тем не менее, в прошлом туре лондонцы потерпели поражение от «Челси» в дерби, пропустив два безответных мяча и теперь на четыре балла опережают зону вылета.
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка (две победы и одна ничья), так что хозяева будут явным фаворитом игры.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе, а теперь постепенно привыкает к АПЛ. Но дела в элитном дивизионе пока идут плохо.
В семи матчах клуб сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В активе команды лишь одно очко. Сейчас клуб занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.
«Клинки» в семи встречах АПЛ пропустили аж 19 мячей. Во многом столько пропущенных голов у них из-за катастрофического матча с «Ньюкаслом» на своем поле, где тот учинил разгром — 8:0.
На сегодня у коллектива серия из девяти поединков без побед, в которых он проиграл восемь раз, так что гости по большому счету обречены.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 5,41, ничья — в 4,03.
В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,92.
Еще один вариант ставки — «Фулхэм» выиграет 1-й тайм и матч за 2,33, поскольку хозяева — явный фаворит игры.