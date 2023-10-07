«Фулхэм» сыграет на своем поле против «Шеффилд Юнайтед» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 17:00 мск. «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

Ранее на прошлой неделе «Дачники» одержали домашнюю победу над «Норвичем» (2:1) и вышли в следующий раунд Кубка английской лиги.

Коэффициенты матча Фулхэм — Шеффилд Юнайтед 1X2Новым игрокам 1.634.005.90Бонус$9500

Тем не менее, в прошлом туре лондонцы потерпели поражение от «Челси» в дерби, пропустив два безответных мяча и теперь на четыре балла опережают зону вылета.

Все прогнозы на АПЛ

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка (две победы и одна ничья), так что хозяева будут явным фаворитом игры.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе, а теперь постепенно привыкает к АПЛ. Но дела в элитном дивизионе пока идут плохо.

В семи матчах клуб сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В активе команды лишь одно очко. Сейчас клуб занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

«Клинки» в семи встречах АПЛ пропустили аж 19 мячей. Во многом столько пропущенных голов у них из-за катастрофического матча с «Ньюкаслом» на своем поле, где тот учинил разгром — 8:0.

На сегодня у коллектива серия из девяти поединков без побед, в которых он проиграл восемь раз, так что гости по большому счету обречены.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 5,41, ничья — в 4,03.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,92.

Еще один вариант ставки — «Фулхэм» выиграет 1-й тайм и матч за 2,33, поскольку хозяева — явный фаворит игры.