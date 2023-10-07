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    «Фулхэм» оторвется от зоны вылета?

    «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат Англии 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Фулхэм» — фаворит матча
    «Фулхэм» сыграет на своем поле против «Шеффилд Юнайтед» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 17:00 мск. «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Октября 2023 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 17:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

    Ранее на прошлой неделе «Дачники» одержали домашнюю победу над «Норвичем» (2:1) и вышли в следующий раунд Кубка английской лиги.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Шеффилд Юнайтед

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  • 1.634.005.90Бонус$9500
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    Тем не менее, в прошлом туре лондонцы потерпели поражение от «Челси» в дерби, пропустив два безответных мяча и теперь на четыре балла опережают зону вылета.

    Все прогнозы на АПЛ

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка (две победы и одна ничья), так что хозяева будут явным фаворитом игры.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе, а теперь постепенно привыкает к АПЛ. Но дела в элитном дивизионе пока идут плохо.

    В семи матчах клуб сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В активе команды лишь одно очко. Сейчас клуб занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

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    • «Клинки» в семи встречах АПЛ пропустили аж 19 мячей. Во многом столько пропущенных голов у них из-за катастрофического матча с «Ньюкаслом» на своем поле, где тот учинил разгром — 8:0.

    На сегодня у коллектива серия из девяти поединков без побед, в которых он проиграл восемь раз, так что гости по большому счету обречены.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 5,41, ничья — в 4,03.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,92.

    Еще один вариант ставки — «Фулхэм» выиграет 1-й тайм и матч за 2,33, поскольку хозяева — явный фаворит игры.

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    «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. «Фулхэм» оторвется от зоны вылета?
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