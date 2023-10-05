ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Галатасарай»Самосаботаж. Ужасное выступление Онана разрушило мечту Хёйлунна о победном дубле Такефуса КубоНезамеченная звезда. Таке Кубо восхищает всю Ла Лигу, кроме тех, кто его упустил Бобби ГринДоусон сразится с Грином, Куцелаба подерется с Линсом. Анонс карда UFC Vegas 80
    Все новости спорта

    Соперники поделят очки во втором туре?

    «Брейдаблик» — «Заря». Ставка (к. 3.62) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет B, 5 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Заря Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Брейдаблик» — «Заря»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Заря» — «Гент». 1 тур Лиги конференций 2023/2024
    В четверг, 5 октября исландский «Брейдаблик» на своём поле примет украинскую «Зарю». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Брейдаблик» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа B 05 Октября 2023 года
    Брейдаблик
  • Лига конференций. Группа B
    •  Брейдаблик 19:45 Заря Заря
  • Луганск
    •

    «Брейдаблик»

    «Брейдаблик» с проигрыша начал групповую стадию Лиги конференций. В гостевой встрече исландский клуб уступил «Маккаби» из Тель-Авива (2:3).

    Несмотря на поражение отметим в составе «Брейдаблика» Кламинта Ольсена, который оформил дубль.

    Коэффициенты матча Брейдаблик — Заря

    1X2Новым игрокам
  • 2.903.752.35Бонус$9500
    •

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Затем «Брейдаблик» провел три встречи в чемпионате Исландии. Была домашняя победа над «Викингуром» (3:1) и два поражения в матчах против «Валюра» (2:4) и КР «Рейкьявик» (3:4).

    В турнирной таблице исландского первенства «Брейдаблик» идет на третьем места с активом в 41 очко. На места выше команда и не претендует.

    «Заря»

    А вот «Заря» еврокубковую кампанию начала с ничейного результата. В первом туре Лиги конференций луганский коллектив обменялся голами с бельгийским «Гентом» (1:1). В составе украинской команды на 70-й минуте встречи мяч забил Эдуардо Герерро.

  • Катастрофический Матип. Победа над «Ливерпулем» подтверждает вновь обретенную силу «Шпор»
  • Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Тоттенхэма» над мерсисайдцами
  • 01/10/2023

    • В чемпионате Украины «Заря» не может выиграть на протяжении пяти матчей. После двух поражений подряд луганский клуб сыграл вничью с одесским «Черноморцем» (0:0).

    «Заря» находится в зоне вылета в чемпионате Украины — у команды 15 место и 6 набранных очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке не могут определиться с фаворитом пары. На победу «Брейдаблика» можно поставить за 2.74, ничью оценивают в 3.62. А на победу «Зари» — 2.37.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: В последнее время матчи с участием «Зари» завершаются вничью. Не исключаем вероятности того, что соперники поделят очки во втором туре Лиги конференций.

    Ставка: Ничья с коэффициентом 3.62.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу «Зари» — украинская команда вполне может обыграть исландский «Брейдаблик».

    Альтернативная ставка: Победа «Зари» с коэффициентом 2.37.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Накашима — Сапата-Миральес
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лайович — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Самсонова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Коккинакис — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Андреева — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брейдаблик» — «Заря»: прогноз, ставка (3.62), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Соперники поделят очки во втором туре?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры