В четверг, 5 октября исландский «Брейдаблик» на своём поле примет украинскую «Зарю». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Брейдаблик» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брейдаблик»

«Брейдаблик» с проигрыша начал групповую стадию Лиги конференций. В гостевой встрече исландский клуб уступил «Маккаби» из Тель-Авива (2:3).

Несмотря на поражение отметим в составе «Брейдаблика» Кламинта Ольсена, который оформил дубль.

Коэффициенты матча Брейдаблик — Заря 1X2Новым игрокам 2.903.752.35Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

Затем «Брейдаблик» провел три встречи в чемпионате Исландии. Была домашняя победа над «Викингуром» (3:1) и два поражения в матчах против «Валюра» (2:4) и КР «Рейкьявик» (3:4).

В турнирной таблице исландского первенства «Брейдаблик» идет на третьем места с активом в 41 очко. На места выше команда и не претендует.

«Заря»

А вот «Заря» еврокубковую кампанию начала с ничейного результата. В первом туре Лиги конференций луганский коллектив обменялся голами с бельгийским «Гентом» (1:1). В составе украинской команды на 70-й минуте встречи мяч забил Эдуардо Герерро.

В чемпионате Украины «Заря» не может выиграть на протяжении пяти матчей. После двух поражений подряд луганский клуб сыграл вничью с одесским «Черноморцем» (0:0).

«Заря» находится в зоне вылета в чемпионате Украины — у команды 15 место и 6 набранных очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке не могут определиться с фаворитом пары. На победу «Брейдаблика» можно поставить за 2.74, ничью оценивают в 3.62. А на победу «Зари» — 2.37.

Прогноз: В последнее время матчи с участием «Зари» завершаются вничью. Не исключаем вероятности того, что соперники поделят очки во втором туре Лиги конференций.

Ставка: Ничья с коэффициентом 3.62.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу «Зари» — украинская команда вполне может обыграть исландский «Брейдаблик».

Альтернативная ставка: Победа «Зари» с коэффициентом 2.37.