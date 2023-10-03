«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 октября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Кризис манкунианцев уже ни для кого не является открытием. Похоже, эра Эрика тен Хага в клубе бесславно подходит к концу.

В АПЛ команда занимает скромное 10 место. Причем в 7 матчах чемпионата удалось выиграть трижды при 4 поражениях.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Галатасарай 1X2Новым игрокам 1.454.907.10Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Манчестер Юнайтед» снова удручил результатом. Команда тен Хага дома уступила «Кристал Пэласу» (0:1).

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Главной проблемой команды является переполненный лазарет. Ряд ведущих игроков не смогут помочь манкунианцам и на сей раз.

Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать. Должно же манкунианцев когда-нибудь прорвать?!

«Галатасарай»

Эта команда в своем чемпионате идет на 1 месте. В 7 турах набрано 19 очков, да и по игре «Галатасарай» выглядит явно сильнее оппонентов.

Правда, с реализацией дела обстоят не столь успешно. Забивают стамбульцы в среднем по 2 мяча за игру.

В своем последнем поединке команда снова победила. «Галатасарай» в родных стенах одолел «Анкарагюджю» (2:1).

Основная ставка в атаке будет сделана на Мауро Икарди. Аргентинец в 7 матчах турецкого чемпионата наколотил уже 7 мячей.

Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Фактор Икарди может стать одним из важных слагаемых успеха.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.49.

На викторию «Галатасарая» дают — 6.94, ничья оценена — в 4.99.

«Манчестер Юнайтед» сейчас находится в кризисе , к тому же у хозяев переполнен лазарет.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Галатасарая». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.94. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 7.30. Для остальных — более умеренный прогноз.