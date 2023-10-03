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    Очередная коллизия манкунианцев?

    «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай». Дерзкая ставка за 6.94 на матч Лиги чемпионов 3 октября 2023 года

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    «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 октября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 03 Октября 2023 года

    «Манчестер Юнайтед»

    Кризис манкунианцев уже ни для кого не является открытием. Похоже, эра Эрика тен Хага в клубе бесславно подходит к концу.

    В АПЛ команда занимает скромное 10 место. Причем в 7 матчах чемпионата удалось выиграть трижды при 4 поражениях.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Галатасарай

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  • 1.454.907.10Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Манчестер Юнайтед» снова удручил результатом. Команда тен Хага дома уступила «Кристал Пэласу» (0:1).

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    Главной проблемой команды является переполненный лазарет. Ряд ведущих игроков не смогут помочь манкунианцам и на сей раз.

    Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать. Должно же манкунианцев когда-нибудь прорвать?!

    «Галатасарай»

    Эта команда в своем чемпионате идет на 1 месте. В 7 турах набрано 19 очков, да и по игре «Галатасарай» выглядит явно сильнее оппонентов.

    Правда, с реализацией дела обстоят не столь успешно. Забивают стамбульцы в среднем по 2 мяча за игру.

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  • 29/09/2023

    • В своем последнем поединке команда снова победила. «Галатасарай» в родных стенах одолел «Анкарагюджю» (2:1).

    Основная ставка в атаке будет сделана на Мауро Икарди. Аргентинец в 7 матчах турецкого чемпионата наколотил уже 7 мячей.

    Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Фактор Икарди может стать одним из важных слагаемых успеха.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.49.

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    На викторию «Галатасарая» дают — 6.94, ничья оценена — в 4.99.

    «Манчестер Юнайтед» сейчас находится в кризисе, к тому же у хозяев переполнен лазарет.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Галатасарая». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.94. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 7.30. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (6.94), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия манкунианцев?
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