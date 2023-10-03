«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы снова не блещут результатами и проиграли в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Баварии» (3:4) на выезде и занимает последнее место в квартете.
«Манчестер Юнайтед» стал бронзовым призером в прошлом розыгрыше АПЛ. На чемпионство команда не претендовала и выжала максимум из минувшего сезона.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Галатасарай
В текущем же чемпионате Англии манкунианцы выиграли трижды и проиграли четыре встречи, и находятся пока на 10-ой позиции в турнирной таблице.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В последних трех поединках во всех турнирах коллектив выиграл дважды и один раз проиграл, так что он, возможно, не находится в откровенном кризисе.
«Галатасарай»
«Галатасарай» — один из турецких топ-клубов. С 2022 года команду возглавляет Окан Бурук.
По итогам семи туров нового розыгрыша национальной Суперлиги команда из Стамбула занимает первое место с 19 очками и отрывом в один пункт.
Ранее клуб уверенно прошел квалификацию Лиги чемпионов, одолев «Жальгирис», «Олимпию» из Словении и «Мольде». На групповом этапе «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).
На сегодня у коллектива серия без поражений в 14 поединков во всех турнирах при 11 победах и трех ничьих, так что гости обещает стать непростым соперником для хозяев.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 1,47. Успех «Галатасарая» оценивается в 6,67, ничья — в 4,80.
В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,75.
Еще один вариант ставки — «Манчестер Юнайтед» выиграет 1-й тайм и матч за 1,97, поскольку хозяева, как явный фаворит, вполне способны на такой расклад.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» за 6.94.