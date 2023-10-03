3 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Галатасарая». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы снова не блещут результатами и проиграли в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Баварии» (3:4) на выезде и занимает последнее место в квартете.

«Манчестер Юнайтед» стал бронзовым призером в прошлом розыгрыше АПЛ. На чемпионство команда не претендовала и выжала максимум из минувшего сезона.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Галатасарай 1X2Новым игрокам 1.454.907.10Бонус$9500

В текущем же чемпионате Англии манкунианцы выиграли трижды и проиграли четыре встречи, и находятся пока на 10-ой позиции в турнирной таблице.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последних трех поединках во всех турнирах коллектив выиграл дважды и один раз проиграл, так что он, возможно, не находится в откровенном кризисе.

«Галатасарай»

«Галатасарай» — один из турецких топ-клубов. С 2022 года команду возглавляет Окан Бурук.

По итогам семи туров нового розыгрыша национальной Суперлиги команда из Стамбула занимает первое место с 19 очками и отрывом в один пункт.

Ранее клуб уверенно прошел квалификацию Лиги чемпионов, одолев «Жальгирис», «Олимпию» из Словении и «Мольде». На групповом этапе «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).

На сегодня у коллектива серия без поражений в 14 поединков во всех турнирах при 11 победах и трех ничьих, так что гости обещает стать непростым соперником для хозяев.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 1,47. Успех «Галатасарая» оценивается в 6,67, ничья — в 4,80.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,75.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Юнайтед» выиграет 1-й тайм и матч за 1,97, поскольку хозяева, как явный фаворит, вполне способны на такой расклад.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» за 6.94.