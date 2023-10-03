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    «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, Лига чемпионов, 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»
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    «Юнайтед» — фаворит матча
    3 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Галатасарая». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 03 Октября 2023 года

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы снова не блещут результатами и проиграли в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Баварии» (3:4) на выезде и занимает последнее место в квартете.

    «Манчестер Юнайтед» стал бронзовым призером в прошлом розыгрыше АПЛ. На чемпионство команда не претендовала и выжала максимум из минувшего сезона.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Галатасарай

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  • 1.454.907.10Бонус$9500
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    В текущем же чемпионате Англии манкунианцы выиграли трижды и проиграли четыре встречи, и находятся пока на 10-ой позиции в турнирной таблице.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив выиграл дважды и один раз проиграл, так что он, возможно, не находится в откровенном кризисе.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» — один из турецких топ-клубов. С 2022 года команду возглавляет Окан Бурук.

    По итогам семи туров нового розыгрыша национальной Суперлиги команда из Стамбула занимает первое место с 19 очками и отрывом в один пункт.

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    • Ранее клуб уверенно прошел квалификацию Лиги чемпионов, одолев «Жальгирис», «Олимпию» из Словении и «Мольде». На групповом этапе «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).

    На сегодня у коллектива серия без поражений в 14 поединков во всех турнирах при 11 победах и трех ничьих, так что гости обещает стать непростым соперником для хозяев.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 1,47. Успех «Галатасарая» оценивается в 6,67, ничья — в 4,80.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,75.

    Еще один вариант ставки — «Манчестер Юнайтед» выиграет 1-й тайм и матч за 1,97, поскольку хозяева, как явный фаворит, вполне способны на такой расклад.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» за 6.94.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на футбол. Одержит ли «МЮ» первую победу в Лиге чемпионов?
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