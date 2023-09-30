«Клермон» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 18:00 мск. «Клермон» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

Эта команда стартовала в чемпионате максимально неудачно. «Клермон» находится на самом дне турнирной таблицы.

В 6 поединках команда набрала всего лишь один балл. Да и 5 забитых мячей говорят о проблемах в атаке.

Коэффициенты матча Клермон — ПСЖ 1X2Новым игрокам 7.004.801.45Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Клермон» снова потерпел поражение. Команда уступила «Гавру» со счетом 1:2.

Все прогнозы на Лигу 1

Единственный балл был добыт в поединке с «Тулузой» (2:2). Так что, по всей вероятности, команду ждет сложная борьба за выживание.

«Клермон» наверняка постарается дать бой чемпиону. В прошлом сезоне команде удалось совершить подвиг, обыграв парижан (3:2).

ПСЖ

Парижане новый сезон начали в полностью обновленном виде. Тем не менее, ПСЖ считается главным фаворитом Лиги 1.

Ныне парижский гранд находится на 3 месте в турнирной таблице. Да и победила команда Луиса Энрике лишь в половине своих матчей: три из шести.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. ПСЖ в родных стенах учинил разгром «Марселю» (4:0).

Старт в Лиге чемпионов также вышел удачным. Дома парижане уверенно расправились с дортмундской «Боруссией» (2:0).

И уж точно ПСЖ будет активно и агрессивно атаковать. Вот только травма Килиана Мбаппе может стать значительной преградой для успеха.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.49.

На викторию «Клермона» дают — 6.94, ничья оценена — в 4.99.

ПСЖ выглядит на две головы предпочтительнее соперника , который к тому же имеет проблемы в обороне.

Наш прогноз — Фора ПСЖ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.