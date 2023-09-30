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    Парижане не заметят «Клермон»

    «Клермон» — ПСЖ. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига 1, 30 сентября 2023 года

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    Маркиньос
    «Клермон» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 18:00 мск. «Клермон» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Сентября 2023 года
    Клермон
  • Клермон-Ферран
    •  Клермон 18:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Клермон»

    Эта команда стартовала в чемпионате максимально неудачно. «Клермон» находится на самом дне турнирной таблицы.

    В 6 поединках команда набрала всего лишь один балл. Да и 5 забитых мячей говорят о проблемах в атаке.

    Коэффициенты матча Клермон — ПСЖ

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    В предыдущем туре чемпионата «Клермон» снова потерпел поражение. Команда уступила «Гавру» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Единственный балл был добыт в поединке с «Тулузой» (2:2). Так что, по всей вероятности, команду ждет сложная борьба за выживание.

    «Клермон» наверняка постарается дать бой чемпиону. В прошлом сезоне команде удалось совершить подвиг, обыграв парижан (3:2).

    ПСЖ

    Парижане новый сезон начали в полностью обновленном виде. Тем не менее, ПСЖ считается главным фаворитом Лиги 1.

    Ныне парижский гранд находится на 3 месте в турнирной таблице. Да и победила команда Луиса Энрике лишь в половине своих матчей: три из шести.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. ПСЖ в родных стенах учинил разгром «Марселю» (4:0).

    Старт в Лиге чемпионов также вышел удачным. Дома парижане уверенно расправились с дортмундской «Боруссией» (2:0).

    И уж точно ПСЖ будет активно и агрессивно атаковать. Вот только травма Килиана Мбаппе может стать значительной преградой для успеха.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.49.

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    На викторию «Клермона» дают — 6.94, ничья оценена — в 4.99.

    ПСЖ выглядит на две головы предпочтительнее соперника, который к тому же имеет проблемы в обороне.

    Наш прогноз — Фора ПСЖ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.

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    «Клермон» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. Парижане не заметят «Клермон»
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