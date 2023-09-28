«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехиром» в рамках 3-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 20:00 мск. «Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Эта команда стартовала в чемпионате на своем уровне. «Фенербахче» в пяти первых турах набрал 15 очков и занимает 1 место.

Вот только результативность команды не на высшем уровне. «Фенербахче» забил всего 9 мячей в ворота соперников.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла минимальную викторию. «Фенербахче» на выезде сломил сопротивление «Аланьяспора».

Все прогнозы на футбол

А вот до того команда успешно стартовала в Лиге конференций. «Фенербахче» в родных стенах переиграл «Норшелланн» (3:1).

«Фенербахче» наверняка постарается продлить свою победную поступь в чемпионате. Да и соперник нынче выглядит крайне неуверенно.

«Истанбул Башакшехир»

Эта команда, похоже, будет сражаться за выживание. Вот и сейчас «Истанбул Башакшехир» осел на 17 месте турнирной таблицы.

Главной проблемой «Истанбул Башакшехира» является слабый уровень реализации. В 5 стартовых поединках чемпионата игроки команды отличились всего 3 голами.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Истанбул Башакшехир» в родных стенах уступил «Галатасараю» (1:2).

Да и вообще, команда набрала всего лишь 3 очка. Причем единственная виктория была добыта над слабеньким «Истанбулспором» (2:0).

И уж точно «Истанбул Башакшехир» будет стремиться зацепиться за очки. Правда, последняя победа над «Фенербахче» случилась еще полтора года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.47.

На викторию «Истанбул Башакшехира» дают — 7.04, ничья оценена — в 4.92.

«Фенербахче» по игре выглядит предпочтительнее соперника , который к тому же имеет заметные проблемы.

Наш прогноз — Фора «Фенербахче» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.