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    «Атлетик» не оставит шансов «Хетафе»?

    «Атлетик» Бильбао — «Хетафе». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Примера, 27 сентября 2023 года

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    «Атлетик» Бильбао
    «Атлетик» из Бильбао сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 7-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 27-го сентября, начало — в 20:00 мск. «Атлетик» Бильбао — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Сентября 2023 года
    Атлетик
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    •  Атлетик 20:00 Хетафе Хетафе
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    «Атлетик»

    Команда может похвастаться стартом нынешнего сезона. «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе. Команда отстает от «Барселоны» (1-е место) лишь на 3 балла.

    «Атлетик» очень надежен в обороне. Команда занимает 1-е место в лиге по этому показателю, пропустив всего 4 гола за 6 встреч при 11-и забитых. К тому же, половину этих голов «Атлетик» пропустил в 1-м туре против «Реала», где команда проиграла со счетом 0:2.

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    После поражения на своем поле от «сливочных» команда больше не проигрывала. В последующих 5-и матчах «Атлетик» 4 раза победил и лишь однажды сыграл вничью. В последнем туре команда не испытала проблем с «Алавесом» (0:2).

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    Стоит отметить, что в последних 3-х матчах «Атлетик» не пропустил ни одного гола, забив при этом 5 раз. В предстоящем матче команда встретится с «Хетафе», которая в последнее время играет весело. Сможет ли «Атлетик» навязать свой футбол и не дать гостям разгуляться? Большой вопрос.

    «Хетафе»

    Да, команда показывает веселый атакующий футбол, но пока что результат не впечатляет. «Хетафе» занимает 13-е место в таблице Примеры с 7-ю очками в активе. Команда опережает зону вылета лишь на 3 балла и несколько поражений могут откинуть «Хетафе» в красную зону.

    Команда выиграла лишь 2 матча из 6-и в нынешнем сезоне. Сейчас команда чередует победы с поражениями и большинство матчей заканчиваются голевым триллером.

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    • К примеру, в 5-м туре Примеры «Хетафе» обыграл «Осасуну» со счетом 3:2, забив победный гол на 86-й минуте. Уже в последнем туре команда уступила «Реал Сосьедаду» со счетом 3:4. «Хетафе» вел в счете после 1-го тайма, но провалил 2-й отрезок и уехал без ничего.

    В предстоящем матче «Хетафе» будет сложнее показывать такой же футбол, ведь против них выйдет самая надежная оборона в лиге — «Атлетик». Несмотря на это, последняя очная встреча между этими командами закончилась ничейным результатом со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Хетафе» дают — 6.50, ничья оценена — в 3.75.

    «Атлетик» слишком хорош в последнее время. Можно предположить, что у «Хетафе» не получится навязать свой футбол хозяевам, поэтому команды сыграют низовой матч.

    Наш прогноз — Во 2-м тайме забьет только «Атлетик». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Хетафе» 0.5 меньше за 1.82.

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    «Атлетик» Бильбао — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. «Атлетик» не оставит шансов «Хетафе»?
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