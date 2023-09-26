«Ипсвич» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 21:45 мск. «Ипсвич» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ипсвич»

Эта команда ныне выступает в Чемпионшипе. «Ипсвич» в восьми первых турах разжился 21 очками и занимает 2 место в таблице.

Проиграли «трактористы» пока только однажды. Правда, проблемы в обороне имеются: пропущено 10 мячей в 8 матчах.

Коэффициенты матча Ипсвич Таун — Вулверхэмптон 1X2Новым игрокам 2.753.552.55Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда вновь добилась победы. «Ипсвич» в перестрелке одолел «Блэкберн» (4:3).

Все прогнозы на футбол

«Трактористы» выиграли четыре своих последних поединка. Так что настрой на кубковый поединок у команды отличный.

«Ипсвич» наверняка будет максимально настроен пройти в следующий раунд. В этом должны помочь и родные стены стадиона «Портман Роуд».

«Вулверхэмптон»

Эта команда начала чемпионат бледновато. «Вулверхэмптон» сейчас пребывает на 16 позиции в турнирной таблице АПЛ.

Главным бичом команды является крайне слабый уровень реализации. «Волки» в 6 поединках отличились всего лишь 6 голами.

Свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Вулверхэмптон» расписал мировую со скромным «Лутоном» (1:1).

Зато в предыдущем раунде Кубка лиги «волки» разгромили «Блэкпул» (5:0). Эта виктория пока остается последней для команды.

Гости явно будут максимально активными в атаке. «Вулверхэмптон» наверняка постарается пробиться в следующую стадию Кубка Английской лиги.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.45.

На викторию «Ипсвича» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.55.

«Вулверхэмптон» выиграл два последних очных поединка у «Ипсвича», и наверняка будет активно атаковать .

Наш прогноз — Победа «Вулверхэмптона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.01.