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    Смогут ли «волки» загрызть «трактористов»?

    «Ипсвич» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Вулверхэмптон»
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    Макс Килман
    «Ипсвич» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 21:45 мск. «Ипсвич» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 26 Сентября 2023 года
    Ипсвич Таун
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Ипсвич Таун 21:45 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Ипсвич»

    Эта команда ныне выступает в Чемпионшипе. «Ипсвич» в восьми первых турах разжился 21 очками и занимает 2 место в таблице.

    Проиграли «трактористы» пока только однажды. Правда, проблемы в обороне имеются: пропущено 10 мячей в 8 матчах.

    Коэффициенты матча Ипсвич Таун — Вулверхэмптон

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  • 2.753.552.55Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда вновь добилась победы. «Ипсвич» в перестрелке одолел «Блэкберн» (4:3).

    Все прогнозы на футбол

    «Трактористы» выиграли четыре своих последних поединка. Так что настрой на кубковый поединок у команды отличный.

    «Ипсвич» наверняка будет максимально настроен пройти в следующий раунд. В этом должны помочь и родные стены стадиона «Портман Роуд».

    «Вулверхэмптон»

    Эта команда начала чемпионат бледновато. «Вулверхэмптон» сейчас пребывает на 16 позиции в турнирной таблице АПЛ.

    Главным бичом команды является крайне слабый уровень реализации. «Волки» в 6 поединках отличились всего лишь 6 голами.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Вулверхэмптон» расписал мировую со скромным «Лутоном» (1:1).

    Зато в предыдущем раунде Кубка лиги «волки» разгромили «Блэкпул» (5:0). Эта виктория пока остается последней для команды.

    Гости явно будут максимально активными в атаке. «Вулверхэмптон» наверняка постарается пробиться в следующую стадию Кубка Английской лиги.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Ипсвича» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.55.

    «Вулверхэмптон» выиграл два последних очных поединка у «Ипсвича», и наверняка будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Вулверхэмптона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.01.

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    «Ипсвич» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «волки» загрызть «трактористов»?
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