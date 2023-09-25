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    «Спортинг» и «Риу Аве» забьют друг другу

    «Спортинг» — «Риу Аве». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Португалии, 25 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Риу Аве»
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    «Спортинг» — фаворит матча
    25 сентября в рамках шестого тура чемпионата Португалии «Спортинг» на своем поле сыграет против «Риу Аве». Начало игры запланировано на 22:15 по мск. «Спортинг» — «Риу Аве»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 25 Сентября 2023 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:15 Риу Аве Риу Аве
  • Вила-ду-Конде
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    «Спортинг»

    Коллектив из Лиссабона взял отличный старт в новом сезоне чемпионата Португалии. Команда провела пять матчей, в которых смогла одержать четыре победы и один раз сыграть вничью. Лиссабонцы десять раз поразили ворота соперников, а в свои пропустили только четыре мяча.

    «Зелено-белые» расположились на второй позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. Столько же набранных пунктов еще у «Боавишты» и «Порту». «Бенфика» отстает на один балл. Лиссабонская команда должна бороться за чемпионство в этом сезоне.

    Коэффициенты матча Спортинг — Риу Аве

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    В прошлом сезоне «Спортинг» занял лишь четвертое место в турнирной таблице, набрав 74 пункта и пропустив вперед «Бенфику», «Порту» и «Брагу». Это позволило команде пробиться в Лигу Европы, где они стартовали в групповом этапе с победы над австрийским «Штурмом» (2:1).

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    В последней игре подопечные Рубена Аморима в родных стенах разгромили «Морейренси» (3:0), до этого была гостевая ничья с «Брагой» (1:1), а перед этим «Спортинг» добыл три победы подряд. Повержены были «Фамаликан» (1:0), «Каса Пиа» (2:1) и «Визела» (3:2).

    «Риу Аве»

    Команда из города Вила-ду-Конди начала новый сезон не столь удачно. В пяти матчах в активе «зелено-белых» одна победа, две ничьи и два поражения. «Большая река» смогла пять раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила шесть мячей.

    В итоге «Риу Аве» расположился на тринадцатом месте в турнирной таблице. В настоящий момент в активе команды пять очков. Она на восемь пунктов отстает от лидирующих «Боавишты» и «Спортинга», но на один балл опережают «Эштрелу» и «Эшторил», которые находятся в зоне вылета.

    В последней игре подопечные Луиша Фрейре сыграли вничью с «Фамаликаном». До этого они также поделили очки с командой «Каса Пиа» (1:1), а перед этим были поражения от «Порту» (1:2) и «Эшторила» (0:2). И лишь ранее «Риу Аве» смог одолеть «Шавиш» (2:0).

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    • Также команда, которая по итогам прошлого сезона набрала 40 очков и финишировала на двенадцатой позиции в турнирной таблице, уже стартовала в Кубке лиги. В полуфинале Первого этапа турнира «Риу Аве» переиграл «Академико Визеу» (3:0), а в финале уступил «Ароке» (0:2), покинув Кубок лиги.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают поставить за 1.20.

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    На викторию «Риу Аве» дают 14.00, ничья оценена в 6.80.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

    Также поставим на уверенную победу «Спортинга» минимум в два мяча.

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