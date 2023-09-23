В субботу, 23 сентября, в рамках 5-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Вольфсбург». Стартовый свисток к этой игре прозвучит в 16:30 по мск. «Боруссия» Д — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» в прошлом чемпионате Германии в драматической развязке в последнем туре уступила золотые медали мюнхенской «Баварии», набрав с ней по 71 баллу, но проиграв по дополнительным показателям.

А новый сезон «шмели» начали с победы над низшелиговым коллективом в Кубке страны, после чего выиграли и в стартовом туре нового чемпионата, одолев дома 1:0 «Кельн».

Коэффициенты матча Боруссия Д — Вольфсбург 1X2Новым игрокам 1.734.404.40Бонус$9500

Однако в последующих двух игровых днях «Боруссия» дважды сыграла вничью с весьма скромными соперниками — в гостях 1:1 с «Бохумом» и в родных стенах 2:2 с новичком «Хайденхаймом».

Календарь и таблица Бундеслиги

В прошлом туре дортмундцы на выезде смогли переиграть крепкий «Фрайбург» со счетом 4:2, а в середине этой недели стартовали в ЛЧ, где проиграли в выездной встрече «ПСЖ» 0:2.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» по итогам прошлого сезона финишировал на восьмом месте в таблице и остался без еврокубков. От заветной седьмой строки он отстал всего на балл.

В первой игре нового сезона «волки» добыли крупную викторию над аматорами в Кубке страны, после чего выиграли и два матча чемпионата, одолев дома 2:0 «Хайденхайм» и в гостях 2:1 «Кельн».

В третьем туре Бундеслиги «зелено-белые» проиграли в гостевой игре «Хоффенхайму» 1:3, а в прошлом игровом дне на своем поле справились с берлинским «Унионом» 2:1.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями. «Боруссия» дома победила 6:0, но в гостях уступила 0:2. До этих же встреч восемь игр подряд выигрывали «шмели».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» — 1.78, победа «Вольфсбурга» — 4.50, ничья — 4.40.

В данном поединке рекомендуем ставить на викторию «Боруссии», так как «шмели» будут намерены реабилитироваться после проигрыша в ЛЧ, да и статистика очных встреч этих клубов указывает на победу дортмундцев.

И также не исключаем, что «шмели» смогут выиграть этот поединок без пропущенных мячей