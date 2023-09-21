«Штурм» Грац
Текущий сезон еврокубков «Штурм» начал в Лиге чемпионов, из которой вылетел в квалификации после поражения от ПСВ с общим результатом 2:7.
В новом розыгрыше чемпионата Австрии клуб из Граца занимает второе место с отставанием в два очка от лидера «Зальцбурга» и отрывом в три — от ЛАСКа.
Коэффициенты матча Штурм — Спортинг
В своей последней игре команда не смогла победить. На своем поле она разошлась миром как раз со своим конкурентом и чемпионом «Зальцбургом» (2:2).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков при четырех победах и одной ничьей, так что у хозяев неплохие шансы на успех.
«Спортинг» Лиссабон
Команда не столь успешно провела минувший сезон. Амбиций же у клуба громадье, но «Спортинг» финишировал только четвертым.
Атака лиссабонцев выглядит довольно выгодно. А вот проблемы в обороне никуда не делись, и пока непонятно, будут ли решены в ближайшей перспективе.
Тем не менее, «Львы» сразу же обозначили свои чемпионские притязания. По итогам пяти туров они занимают второе место, уступая лидеру «Боавиште» не по очкам, а по дополнительным показателям.
Как и соперник, коллектив не знает поражений пять поединков кряду при четырех победах и одной ничьей, так что у него есть шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Спортинг», коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех «Штурма» оценивается в 3,73, ничья — в 3,66.
В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.
Еще один вариант ставки — «Спортинг» выиграет за 1,96, ведь гости превосходят соперника классоми и опытом выступлений в еврокубках.