«Штурм» Грац сыграет на своем поле со «Спортингом» Лиссабон в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 22:00 мск. «Штурм» — «Спортинг» Лиссабон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штурм» Грац

Текущий сезон еврокубков «Штурм» начал в Лиге чемпионов, из которой вылетел в квалификации после поражения от ПСВ с общим результатом 2:7.

В новом розыгрыше чемпионата Австрии клуб из Граца занимает второе место с отставанием в два очка от лидера «Зальцбурга» и отрывом в три — от ЛАСКа.

Коэффициенты матча Штурм — Спортинг 1X2Новым игрокам 3.853.701.97Бонус$9500

В своей последней игре команда не смогла победить. На своем поле она разошлась миром как раз со своим конкурентом и чемпионом «Зальцбургом» (2:2).

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков при четырех победах и одной ничьей, так что у хозяев неплохие шансы на успех.

«Спортинг» Лиссабон

Команда не столь успешно провела минувший сезон. Амбиций же у клуба громадье, но «Спортинг» финишировал только четвертым.

Атака лиссабонцев выглядит довольно выгодно. А вот проблемы в обороне никуда не делись, и пока непонятно, будут ли решены в ближайшей перспективе.

Тем не менее, «Львы» сразу же обозначили свои чемпионские притязания. По итогам пяти туров они занимают второе место, уступая лидеру «Боавиште» не по очкам, а по дополнительным показателям.

Как и соперник, коллектив не знает поражений пять поединков кряду при четырех победах и одной ничьей, так что у него есть шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Спортинг», коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех «Штурма» оценивается в 3,73, ничья — в 3,66.

В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

Еще один вариант ставки — «Спортинг» выиграет за 1,96, ведь гости превосходят соперника классоми и опытом выступлений в еврокубках.