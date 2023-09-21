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    Снова без поражений?

    «Штурм» — «Спортинг» Лиссабон. Ставки (к. 1.85) и прогноз на групповой раунд Лиги Европы 21 сентября 2023 года

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    «Спортинг» — фаворит матча
    «Штурм» Грац сыграет на своем поле со «Спортингом» Лиссабон в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 22:00 мск. «Штурм» — «Спортинг» Лиссабон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 21 Сентября 2023 года
    Штурм
  • Грац
    •  Штурм 22:00 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Штурм» Грац

    Текущий сезон еврокубков «Штурм» начал в Лиге чемпионов, из которой вылетел в квалификации после поражения от ПСВ с общим результатом 2:7.

    В новом розыгрыше чемпионата Австрии клуб из Граца занимает второе место с отставанием в два очка от лидера «Зальцбурга» и отрывом в три — от ЛАСКа.

    Коэффициенты матча Штурм — Спортинг

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    В своей последней игре команда не смогла победить. На своем поле она разошлась миром как раз со своим конкурентом и чемпионом «Зальцбургом» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков при четырех победах и одной ничьей, так что у хозяев неплохие шансы на успех.

    «Спортинг» Лиссабон

    Команда не столь успешно провела минувший сезон. Амбиций же у клуба громадье, но «Спортинг» финишировал только четвертым.

    Атака лиссабонцев выглядит довольно выгодно. А вот проблемы в обороне никуда не делись, и пока непонятно, будут ли решены в ближайшей перспективе.

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    • Тем не менее, «Львы» сразу же обозначили свои чемпионские притязания. По итогам пяти туров они занимают второе место, уступая лидеру «Боавиште» не по очкам, а по дополнительным показателям.

    Как и соперник, коллектив не знает поражений пять поединков кряду при четырех победах и одной ничьей, так что у него есть шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Спортинг», коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех «Штурма» оценивается в 3,73, ничья — в 3,66.

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    В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

    Еще один вариант ставки — «Спортинг» выиграет за 1,96, ведь гости превосходят соперника классоми и опытом выступлений в еврокубках.

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    «Штурм» — «Спортинг» Лиссабон: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. Снова без поражений?
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