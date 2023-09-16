«Фрайбург» на своем поле примет «Боруссию» из Дортмунда в рамках 4-го тура немецкой первой Бундеслиги. Встреча состоится 16 сентября, начало — 16:30 по мск. «Фрайбург» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» в прошлом сезоне был очень близок к завоеванию путевки в Лигу чемпионов. Команда до последнего боролась за попадание в самый престижный евротурнир, но в итоге финишировала пятой, проиграв три очка заветной четвертой строке.

В межсезонье «бразильцы» отыграли пять спарринг-встреч и победили только в двух из них. Еще две игры они завершили мировыми исходами и одну встречу проиграли.

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Новый же сезон коллектив начал с виктории в Кубке страны над командой из низшей лиги. Затем он победил и двух поединках чемпионата, поочередно одолев на выезде 2:1 «Хоффенхайм» и дома 1:0 «Вердер».

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Но в минувшем туре первенства он был разгромлен на выезде «Штутгартом» со счетом 0:5. И с шестью очками «Фрайбург» делит третье место еще с четырьмя другими командами.

«Боруссия» Д

«Боруссия» в прошлом чемпионате Германии в драматической развязке в последнем туре уступила золотые медали мюнхенской «Баварии», набрав с ней по 71 баллу, но проиграв по дополнительным показателям.

При подготовке к новому сезону дортмундский коллектив провел аж семь контрольных встреч и ни разу в них не потерпел фиаско, выиграв шесть раз при одной мировой.

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«Шмели» также начали с победы над низшелиговым коллективом в Кубке страны, после чего выиграли и в стартовом туре нового чемпионата, одолев дома 1:0 «Кельн».

Однако в последующих двух игровых днях «Боруссия» дважды сыграла вничью с весьма скромными соперниками — в гостях 1:1 с «Бохумом» и на выезде 2:2 с новичком «Хайденхаймом».

В прошлом сезоне «Боруссия» дважды взяла верх над «Фрайбургом» — 5:1 на своем поле и 3:1 в гостях. Также стоит отметить, что на поле «бразильцев» неизменно забивали обе команды в последних четырех очных противостояниях и всегда были верхи.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» — 2.15, победа «Фрайбурга» — 3.27, ничья — 4.08.

В первую очередь, исходя из очной статистики встреч этих клубов на поле «Фрайбурга», от данной встречи стоит ожидать голы в обе стороны и верховой исход.

Плюс к этому, прогнозируем еще, что хозяева на своем поле смогут устоять, ведь «шмели» на старте сезона совсем не впечатляют своей игрой.