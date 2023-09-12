Во вторник, 12 сентября, сборная Израиля сыграет против национальной команды Беларуси в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Израиль — Беларусь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль

Команда сражается за проход на Евро 2024 года. Израильтяне лишь на один пункт отстают от идущей второй Румынии.

В нынешнем отборочном цикле команда выступает на своем уровне. В пяти сыгранных матчах ей удалось набрать восемь очков.

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Свой последний поединок команда не выиграла, но не отпустила конкурента в отрыв. Израиль сыграл с Румынией вничью (1:1).

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, два из которых он выиграл, один — свел вничью, так что у хозяев неплохая форма.

Беларусь

Команда переживает очередной сложный период. Белорусам не хватает пресловутой стабильности в игре.

В нынешнем отборочном цикле команда выступает неудачно. В пяти сыгранных матчах набрано только четыре очка.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Беларусь не сумела сломить сопротивление скромной Андорры (0:0) на выезде.

Сейчас у коллектива беспроигрышная мини-серия в два поединка, в которых он по разу победил и сыграл вничью, но это вряд ли говорит о его хорошей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Израиль, коэффициент на победу которого равен 1,42. Успех Беларуси оценивается в 7,80, ничья — в 4,65.

В 16 из 18 последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,08.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,83, ведь в четырех из пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.