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    Создаст ли Беларусь проблемы Израилю?

    Израиль — Беларусь. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Израиль — Беларусь
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    Израиль — фаворит матча
    Во вторник, 12 сентября, сборная Израиля сыграет против национальной команды Беларуси в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Израиль — Беларусь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 12 Сентября 2023 года
    Израиль
  • Иерусалим
    •  Израиль 21:45 Белоруссия Белоруссия
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    Израиль

    Команда сражается за проход на Евро 2024 года. Израильтяне лишь на один пункт отстают от идущей второй Румынии.

    В нынешнем отборочном цикле команда выступает на своем уровне. В пяти сыгранных матчах ей удалось набрать восемь очков.

    Коэффициенты матча Израиль — Белоруссия

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  • 1.384.909.00Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда не выиграла, но не отпустила конкурента в отрыв. Израиль сыграл с Румынией вничью (1:1).

    Все прогнозы на Евро-2024

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, два из которых он выиграл, один — свел вничью, так что у хозяев неплохая форма.

    Беларусь

    Команда переживает очередной сложный период. Белорусам не хватает пресловутой стабильности в игре.

    В нынешнем отборочном цикле команда выступает неудачно. В пяти сыгранных матчах набрано только четыре очка.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Беларусь не сумела сломить сопротивление скромной Андорры (0:0) на выезде.

    Сейчас у коллектива беспроигрышная мини-серия в два поединка, в которых он по разу победил и сыграл вничью, но это вряд ли говорит о его хорошей форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Израиль, коэффициент на победу которого равен 1,42. Успех Беларуси оценивается в 7,80, ничья — в 4,65.

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    В 16 из 18 последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,08.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,83, ведь в четырех из пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

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