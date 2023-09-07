Франция
Сборная Франции — это одна из сильнейших команд мира на данный момент. На последнем своем крупном турнире — ЧМ-2022 — она добралась до финала, но там по пенальти проиграла Аргентине.
Этот же отборочный цикл «трехцветные» наверняка преодолеют без проблем, ведь они выиграли все четыре проведенные игры в этом отборе с общим счетом 9:0 и уверенно лидируют в своей группе.
Коэффициенты матча Франция — Ирландия
Начали французы эту компанию с крупной домашней победы над Нидерландами со счетом 4:0. Затем они не без проблем смогли обыграть в гостях предстоящего противника 1:0.
После этого уже в начали лета сборная Франции разгромила на выезде слабенький Гибралтар 3:0 и на своем поле с минимальным счетом 1:0 смогла одолеть команду Греции.
Ирландия
Национальная команда Ирландии в последнее время не радует своих болельщиков и последний раз она участвовала в крупном турнире аж в 2016 году, пробившись тогда на ЧЕ.
В последующих же квалификационных компаниях «парни в зеленом» раз были в плей-офф, но там проиграли. В этом цикле они в лучшем случае будут бороться за вторую строку с греками и голландцами.
На текущий момент ирландцы идут с тремя очками третьими в группе, отставая от второй проходной позиции на три очка при игре в запасе. Отметим, что баллами островитяне разжились только в прошлом туре в домашней игре с Гибралтаром 3:0.
До этого сборная Ирландии поочередно уступила на своем поле 0:1 французам и на выезде национальной команде Греции со счетом 1:2.
В этом веке между собой данные сборные встречались семь раз на различных турнирах и пять раз встреч оказались за французами, раз победу праздновали ирландцы и раз была ничья.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Франции предлагают — 1.29.
На викторию Ирландии дают — 12.00, ничья оценена — в 5.90.
При своих болельщиках сборная Франции вряд ли испытает проблемы с домашними ирландцами. В общем, ставив на хозяев с форой — 1,5.
И также не исключаем, что французы смогут отличиться в каждом из таймов.