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    Ирландцы не смогут остановить французов

    Франция — Ирландия. Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, квалификация Евро-2024, 7 сентября 2023 года

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    Килиан Мбаппе
    7 сентября в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» в пятом туре квалификационной компании чемпионата Европы-2024 сборная Франции сыграет против национальной команды Ирландии. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск. Франция — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 07 Сентября 2023 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 21:45 Ирландия Ирландия
  • Дублин
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    Франция

    Сборная Франции — это одна из сильнейших команд мира на данный момент. На последнем своем крупном турнире — ЧМ-2022 — она добралась до финала, но там по пенальти проиграла Аргентине.

    Этот же отборочный цикл «трехцветные» наверняка преодолеют без проблем, ведь они выиграли все четыре проведенные игры в этом отборе с общим счетом 9:0 и уверенно лидируют в своей группе.

    Коэффициенты матча Франция — Ирландия

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    Начали французы эту компанию с крупной домашней победы над Нидерландами со счетом 4:0. Затем они не без проблем смогли обыграть в гостях предстоящего противника 1:0.

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    После этого уже в начали лета сборная Франции разгромила на выезде слабенький Гибралтар 3:0 и на своем поле с минимальным счетом 1:0 смогла одолеть команду Греции.

    Ирландия

    Национальная команда Ирландии в последнее время не радует своих болельщиков и последний раз она участвовала в крупном турнире аж в 2016 году, пробившись тогда на ЧЕ.

    В последующих же квалификационных компаниях «парни в зеленом» раз были в плей-офф, но там проиграли. В этом цикле они в лучшем случае будут бороться за вторую строку с греками и голландцами.

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    • На текущий момент ирландцы идут с тремя очками третьими в группе, отставая от второй проходной позиции на три очка при игре в запасе. Отметим, что баллами островитяне разжились только в прошлом туре в домашней игре с Гибралтаром 3:0.

    До этого сборная Ирландии поочередно уступила на своем поле 0:1 французам и на выезде национальной команде Греции со счетом 1:2.

    В этом веке между собой данные сборные встречались семь раз на различных турнирах и пять раз встреч оказались за французами, раз победу праздновали ирландцы и раз была ничья.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Франции предлагают — 1.29.

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    На викторию Ирландии дают — 12.00, ничья оценена — в 5.90.

    При своих болельщиках сборная Франции вряд ли испытает проблемы с домашними ирландцами. В общем, ставив на хозяев с форой — 1,5.

    И также не исключаем, что французы смогут отличиться в каждом из таймов.

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    Франция — Ирландия: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Ирландцы не смогут остановить французов
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