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    Поднимется ли Дания с третьего места?

    Дания — Сан-Марино. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Сан-Марино
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    Дания — фаворит матча
    7 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Дании сыграет против сборной Сан-Марино. Игра начнется в 21:45 по мск. Дания — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 07 Сентября 2023 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 21:45 Сан-Марино Сан-Марино
  • Сан-Марино
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    Дания

    Команда сейчас занимает третье место в группе Н. Правда, столько же очков имеют в своем активе словенцы, тогда как на два балла ее опережают Финляндия и Казахстан.

    Дания имеет сильный состав и крайне амбициозна. Правда, оборона частенько дает сбои, пропустив уже 5 мячей в 4 матчах.

    Коэффициенты матча Дания — Сан-Марино

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  • 1.0131.0096.00Бонус$9500
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    В своем последнем поединке сборная Дания добыла лишь один пункт. На выезде ютландцы со счетом 1:1 сыграла против Словении.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В семи последних матчах во всех турнирах коллектив выиграл лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих, но статус соперника позволяет рассчитывать на легкие три очка.

    Сан-Марино

    Команда традиционно является поставщиком очков. Поражение сменяет новое поражение, и даже забитый гол сойдет за чудо.

    Сборная Сан-Марино стартовала в текущем отборе с четырех поражений. В этих матчах команда пропустила в свои ворота 13 безответных мячей.

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    • В своем последнем поединке сборная Сан-Марино потерпела форменный разгром. На выезде команда пропустила шесть «сухих» мячей от финнов.

    В пяти последних поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив проиграл и ни разу не забил, так что исход грядущей игры очевиден.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Сан-Марино оценивается в 80,00, ничья — в 23,00.

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    Гости потерпели поражение в пяти последних матчах с общим счетом 0-14.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Дания выиграет 1-й тайм и тотал больше 2,5 голов к перерыву за 2,12.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов во втором тайме за 2,18, ведь хозяева наверняка быстро оформят разгром, а во втором тайме уже не станут забивать больше 2,5 голов.

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    Дания — Сан-Марино: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли Дания с третьего места?
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