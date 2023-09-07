7 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Дании сыграет против сборной Сан-Марино. Игра начнется в 21:45 по мск. Дания — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Команда сейчас занимает третье место в группе Н. Правда, столько же очков имеют в своем активе словенцы, тогда как на два балла ее опережают Финляндия и Казахстан.

Дания имеет сильный состав и крайне амбициозна. Правда, оборона частенько дает сбои, пропустив уже 5 мячей в 4 матчах.

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В своем последнем поединке сборная Дания добыла лишь один пункт. На выезде ютландцы со счетом 1:1 сыграла против Словении.

Все прогнозы на Евро-2024

В семи последних матчах во всех турнирах коллектив выиграл лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих, но статус соперника позволяет рассчитывать на легкие три очка.

Сан-Марино

Команда традиционно является поставщиком очков. Поражение сменяет новое поражение, и даже забитый гол сойдет за чудо.

Сборная Сан-Марино стартовала в текущем отборе с четырех поражений. В этих матчах команда пропустила в свои ворота 13 безответных мячей.

В своем последнем поединке сборная Сан-Марино потерпела форменный разгром. На выезде команда пропустила шесть «сухих» мячей от финнов.

В пяти последних поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив проиграл и ни разу не забил, так что исход грядущей игры очевиден.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Сан-Марино оценивается в 80,00, ничья — в 23,00.

Гости потерпели поражение в пяти последних матчах с общим счетом 0-14.

Поэтому наши прогноз и ставка — Дания выиграет 1-й тайм и тотал больше 2,5 голов к перерыву за 2,12.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов во втором тайме за 2,18, ведь хозяева наверняка быстро оформят разгром, а во втором тайме уже не станут забивать больше 2,5 голов.