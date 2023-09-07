Босния и Герцеговина (до 21 года) сыграет на своем поле со Словенией (до 21 года) в рамках квалификации молодежного Евро-2025. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 19:45 мск. Босния и Герцеговина (до 21 года) — Словения (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Босния и Герцеговина (до 21 года)

Сборная начнет выступление в квалификации молодежного Евро-2025 с матча против Словении (до 21 года). Кроме этого, Босния и Герцеговина (до 21 года) встретится с молодежными сборными Франции, Австрии и Кипра.

Только одна команда напрямую пробьется в групповой этап молодежного Евро. Понятно, что Босния и Герцеговина (до 21 года) не является фаворитом в этой группе, ведь есть как минимум молодежка сборной Франции, но команда способна пробиться в стыки.

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Стоит отметить, что Босния и Герцеговина (до 21 года) сыграла только один матч в 2023 году. Команда крупно уступила молодежке сборной Турции (1:4). Хоть Босния (до 21 года) и сыграла вничью 1:1 первый тайм, но провалилась во 2-м отрезке.

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В предстоящем матче молодежка Боснии и Герцеговины сыграет на своем поле, а родные трибуны могут помочь команде справиться со Словенией (до 21 года), которая в последнее время выдает неплохие результаты.

Словения (до 21 года)

Сборная начинает свой путь на квалификации Евро-2025 (до 21 года) и имеет реальные шансы пробиться в основную часть турнира. Если не брать в расчет молодежку Франции, остальные соперники либо равны Словении (до 21 года), либо слабее.

В 2023 году Словения (до 21 года) приняла участие в 3-х контрольных матчах, где показала достойный результат. Сборная по одному разу выиграла, проиграла и сыграла вничью. За этот период команда забила всего один гол при 2-х пропущенных.

Год назад Словения (до 21 года) не смогла пробиться на молодежное Евро, заняв 3-е место в квалификационной группе G, уступив лидерство Чехии (до 21 года) и Англии (до 21 года).

Стоит отметить, что Словения (до 21 года) уже играла против молодежки Боснии и Герцеговины в 2022 году. В рамках товарищеского матча словенцы на своем поле уступили сопернику со счетом 2:3. Босния (до 21 года) не оставила шансов сопернику, ведя по ходу встречи со счетом 2:0 и 3:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Боснии и Герцеговины (до 21 года) предлагают поставить за 2.15.

На викторию Словении (до 21 года) дают 3.10, ничья оценена в 3.40.

Шансы команд в предстоящем матче примерно равны. Можно предположить, что боснийцы и словенцы вновь сыграют результативно.

Сделаем ставку на тотал 2.5 больше с коэффициентом 1.88. Также рискнем и поставим на индивидуальный тотал Боснии и Герцеговины (до 21 года) 1.5 больше за 2.08.