ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Семен Кошелев забил победный гол «Металлурга»«Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных Маурисио ПочеттиноЩедрые саудиты, эффект Месси и бардак в «Челси». Победители и неудачники летнего трансферного окна Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
    Все новости спорта

    Команды вновь устроят голевую перестрелку?

    Босния и Герцеговина (до 21 года) — Словения (до 21 года). Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2025, 7 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на сборную Боснии и Герцеговины Прогнозы на сборную Словении
    Прогноз и ставки на Босния и Герцеговина (до 21 года) — Словения (до 21 года)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Босния и Герцеговина (до 21 года)
    Босния и Герцеговина (до 21 года) сыграет на своем поле со Словенией (до 21 года) в рамках квалификации молодежного Евро-2025. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 19:45 мск. Босния и Герцеговина (до 21 года) — Словения (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа H 07 Сентября 2023 года
    Босния и Герцеговина U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа H
    •  Босния и Герцеговина U21 19:45 Словения U21 Словения U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа H
    •

    Босния и Герцеговина (до 21 года)

    Сборная начнет выступление в квалификации молодежного Евро-2025 с матча против Словении (до 21 года). Кроме этого, Босния и Герцеговина (до 21 года) встретится с молодежными сборными Франции, Австрии и Кипра.

    Только одна команда напрямую пробьется в групповой этап молодежного Евро. Понятно, что Босния и Герцеговина (до 21 года) не является фаворитом в этой группе, ведь есть как минимум молодежка сборной Франции, но команда способна пробиться в стыки.

    Коэффициенты матча Босния и Герцеговина U21 — Словения U21

    1X2Новым игрокам
  • 2.153.403.10Бонус$9500
    •

    Стоит отметить, что Босния и Герцеговина (до 21 года) сыграла только один матч в 2023 году. Команда крупно уступила молодежке сборной Турции (1:4). Хоть Босния (до 21 года) и сыграла вничью 1:1 первый тайм, но провалилась во 2-м отрезке.

    Все прогнозы на футбол

    В предстоящем матче молодежка Боснии и Герцеговины сыграет на своем поле, а родные трибуны могут помочь команде справиться со Словенией (до 21 года), которая в последнее время выдает неплохие результаты.

    Словения (до 21 года)

    Сборная начинает свой путь на квалификации Евро-2025 (до 21 года) и имеет реальные шансы пробиться в основную часть турнира. Если не брать в расчет молодежку Франции, остальные соперники либо равны Словении (до 21 года), либо слабее.

    В 2023 году Словения (до 21 года) приняла участие в 3-х контрольных матчах, где показала достойный результат. Сборная по одному разу выиграла, проиграла и сыграла вничью. За этот период команда забила всего один гол при 2-х пропущенных.

  • Щедрые саудиты, эффект Месси и бардак в «Челси». Победители и неудачники летнего трансферного окна
  • Летнее окно для некоторых игроков и клубов прошло гораздо лучше, чем для других
  • Сегодня

    • Год назад Словения (до 21 года) не смогла пробиться на молодежное Евро, заняв 3-е место в квалификационной группе G, уступив лидерство Чехии (до 21 года) и Англии (до 21 года).

    Стоит отметить, что Словения (до 21 года) уже играла против молодежки Боснии и Герцеговины в 2022 году. В рамках товарищеского матча словенцы на своем поле уступили сопернику со счетом 2:3. Босния (до 21 года) не оставила шансов сопернику, ведя по ходу встречи со счетом 2:0 и 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Боснии и Герцеговины (до 21 года) предлагают поставить за 2.15.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Словении (до 21 года) дают 3.10, ничья оценена в 3.40.

    Шансы команд в предстоящем матче примерно равны. Можно предположить, что боснийцы и словенцы вновь сыграют результативно.

    Сделаем ставку на тотал 2.5 больше с коэффициентом 1.88. Также рискнем и поставим на индивидуальный тотал Боснии и Герцеговины (до 21 года) 1.5 больше за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Германия — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хоккайдо Консадоле Саппоро — Йокогама Ф-Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Гамба Осака — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Токио — Ависпа Фукуока
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Канада — Словения
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Гибралтар (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливия — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Босния и Герцеговина (до 21 года) — Словения (до 21 года): прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Команды вновь устроят голевую перестрелку?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры