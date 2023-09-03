«Интер» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 19:30 мск. «Интер» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Эта команда успешно стартовала в чемпионате. «Интер» в двух первых турах Серии А добыл шесть зачетных пунктов.

Причем миланцы еще не пропустили в свои ворота ни одного мяча. Зато забить в ворота соперников удалось уже 4 раза.

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В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Миланцы уверенно расправились с «Кальяри» (2:0).

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В стартовом же туре Серии А миланцы одолели «Монцу» (2:0). Причем в двух матчах лидер атак команды Лаутаро Мартинес забил три мяча.

«Интер» наверняка постарается продлить свой победный сериал. Да и атака команды выглядит весьма грозно.

«Фиорентина»

Флорентийцы явно метят в зону еврокубков. В двух первых турах чемпионата Италии команда набрала 4 очка.

Отметим атаку «фиалок», настрелявшую 6 мячей в двух матчах. Николас Гонсалес отличился двумя точными выстрелами, и явно способен прибавить.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фиорентина» обыграла венский «Рапид» (2:0), что позволило ей пройти в групповой этап Лиги конференций.

Интересно, что в том поединке на поле появился Александр Кокорин. Кто знает, может быть россиянин получит свой шанс и в чемпионате?!

И уж точно «Фиорентина» постарается разжиться очками. В прошлом сезоне «фиалки» минимально одолели соперника на «Сан-Сиро».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.71.

На викторию «Фиорентины» дают — 5.17, ничья оценена — в 4.24.

Обе команды наверняка постараются максимально преуспеть в плане реализации , так что ждем обильный голепад.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.60.