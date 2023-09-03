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    На «Сан-Сиро» будет голепад?!

    «Интер» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.81) и прогноз на футбол, Серия А, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Фиорентина»
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    Лаутаро Мартинес
    «Интер» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 19:30 мск. «Интер» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Сентября 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 19:30 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Интер»

    Эта команда успешно стартовала в чемпионате. «Интер» в двух первых турах Серии А добыл шесть зачетных пунктов.

    Причем миланцы еще не пропустили в свои ворота ни одного мяча. Зато забить в ворота соперников удалось уже 4 раза.

    Коэффициенты матча Интер — Фиорентина

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  • 1.684.055.10Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Миланцы уверенно расправились с «Кальяри» (2:0).

    Все прогнозы на Серию А

    В стартовом же туре Серии А миланцы одолели «Монцу» (2:0). Причем в двух матчах лидер атак команды Лаутаро Мартинес забил три мяча.

    «Интер» наверняка постарается продлить свой победный сериал. Да и атака команды выглядит весьма грозно.

    «Фиорентина»

    Флорентийцы явно метят в зону еврокубков. В двух первых турах чемпионата Италии команда набрала 4 очка.

    Отметим атаку «фиалок», настрелявшую 6 мячей в двух матчах. Николас Гонсалес отличился двумя точными выстрелами, и явно способен прибавить.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фиорентина» обыграла венский «Рапид» (2:0), что позволило ей пройти в групповой этап Лиги конференций.

    Интересно, что в том поединке на поле появился Александр Кокорин. Кто знает, может быть россиянин получит свой шанс и в чемпионате?!

    И уж точно «Фиорентина» постарается разжиться очками. В прошлом сезоне «фиалки» минимально одолели соперника на «Сан-Сиро».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Фиорентины» дают — 5.17, ничья оценена — в 4.24.

    Обе команды наверняка постараются максимально преуспеть в плане реализации, так что ждем обильный голепад.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.60.

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    «Интер» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. На «Сан-Сиро» будет голепад?!
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