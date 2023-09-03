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    «Бранн» и «Сарпсборг» устроят голевое шоу?

    «Бранн» — «Сарпсборг». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 3 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия Прогнозы на Бранн Прогнозы на Сарпсборг
    Прогноз и ставки на «Бранн» — «Сарпсборг»
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    «Бранн»
    «Бранн» на своем поле сыграет против «Сарпсборга» в 21-м туре норвежской Элитсерии. Начало матча — 3 сентября в 18:00 по московскому времени. «Бранн» — «Сарпсборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бранн»

    В четверг «Бранн» лишился возможности выступить на групповом этапе Лиги Конференций. Упорное противостояние с голландским «АЗ Алкмар» в раунде плей-офф завершилось в серии пенальти, в которой норвежцы смазали одну попытку и вылетели из турнира.

    В крайнем матче норвежской Элитсерии «Бранн» принимал «Олесунн». Аутсайдер турнира ничего не смог противопоставить сопернику и был разгромлен со счетом 5:1.

    Эта победа стала для «красных» второй подряд и самой крупной в текущем сезоне. Туром ранее «Бранн» всухую обыграл на выезде «Хам-Кам» (2:0).

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    Сейчас команда из Бергена идет пятой в турнирной таблице чемпионата Норвегии, записав в свой актив 33 очка в 19-ти матчах. От зоны еврокубков «Бранн» отделяет 6 баллов.

    «Сарпсборг»

    Эта команда отстает от «Бранна» на 3 балла, расположившись на 7-й строчке в турнирной таблице. На счету «Сарпсборга» 30 очков в 20-ти матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 37:33.

    В августе команда из одноименного города провела 4 матча. Поражения от «Саннефьорда» (1:5) и «Стрёмсгодсета» (1:2) не сломили «Сарпсборг» и в двух крайних турах клуб забил 7 мячей, не пропустив при этом ни разу. Коллектив Стефана Биллборна оформил по разгрому, взяв верх над «Оддом» (3:0) и «Тромсё» (4:0) соответственно.

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  • 28/08/2023

    • Примечательно, что «Сарпсборг» забил 4 мяча в ворота клуба с самой надежной обороной в чемпионате. В матче с «Тромсё» эта команда 8 раз пробила в створ ворот соперника и реализовала из них ровно половину.

    Также стоит отметить, что «Сарпсборг» уже знает, как обыгрывать «Тромсё». В первом круге матч закончился победой подопечных Биллборна со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают «Бранн» фаворитом данного матча. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.82.

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    Успех «Сарпсборга» оценивается с коэффициентом 3.60, ничья идет за 4.40.

    Обе команды показывают хорошую результативность в последних матчах. Вполне вероятно, что в очной встрече команды порадуют зрителей большим количеством забитых мячей.

    Наш прогноз и ставка — ТБ (4) с коэффициентом 2.55.

    «Бранн» на неделе провел напряженный 120-минутный поединок в Лиге Конференций и имеет меньше времени на подготовку к матчу. Набравший ход «Сарпсборг» может вполне зацепиться за очки против уставшего соперника.

    Еще один вариант для ставки — Двойной шанс на «Сарпсборг» за 1.98.

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    «Бранн» — «Сарпсборг»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. «Бранн» и «Сарпсборг» устроят голевое шоу?
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