«Аль-Хиляль» сыграет на своем поле с «Аль-Иттифаком» в рамках финала 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» начала новый чемпионат довольно продуктивно. В трех стартовых турах команде удалось набрать 7 турнирных пунктов.

Причем отставание от лидера составляет всего лишь два очка. Да и пропустила в свои ворота команда всего дважды.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Хиляль» уверенно расправилась с «Аль-Раедом» (4:0).

Все прогнозы на футбол

По составу «Аль-Хиляль» котируется весьма высоко. Плюс явным качественным пополнением стал сербский форвард Александар Митрович.

Очевидно, номинальные хозяева будут активно атаковать. Митрович и его партнеры намерены побороться за чемпионский титул.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» в трех стартовых поединках чемпионата добыл 7 очков. Правда, забила команда всего лишь 5 мячей.

Стивен Джеррард мотивирован поднять команду на новые высоты. Да и подбор игроков в его распоряжении качественный.

В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттифак» потерял важные очки. Дома подопечные Джеррарда не смогли переиграть «Аль-Халидж» (1:1).

Команде срочно нужно подтягивать реализацию. Быть может, в этом плане сумеет выстрелить опытный бразилец Витиньо?!

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Аль-Иттифак» постарается дать бой одному из фаворитов аравийского чемпионата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.19.

На викторию «Аль-Иттифака» дают — 13.50, ничья оценена — в 6.60.

Гости явно не собираются сдаваться , и наверняка найдут свой шанс у ворот соперника.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.