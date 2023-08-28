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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 28 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Хиляль
    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак»
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    Стивен Джеррард
    «Аль-Хиляль» сыграет на своем поле с «Аль-Иттифаком» в рамках финала 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 28 Августа 2023 года
    Аль-Хилаль
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хилаль 21:00 Al Ettifaq Al Ettifaq
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
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    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» начала новый чемпионат довольно продуктивно. В трех стартовых турах команде удалось набрать 7 турнирных пунктов.

    Причем отставание от лидера составляет всего лишь два очка. Да и пропустила в свои ворота команда всего дважды.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Хиляль» уверенно расправилась с «Аль-Раедом» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    По составу «Аль-Хиляль» котируется весьма высоко. Плюс явным качественным пополнением стал сербский форвард Александар Митрович.

    Очевидно, номинальные хозяева будут активно атаковать. Митрович и его партнеры намерены побороться за чемпионский титул.

    «Аль-Иттифак»

    «Аль-Иттифак» в трех стартовых поединках чемпионата добыл 7 очков. Правда, забила команда всего лишь 5 мячей.

    Стивен Джеррард мотивирован поднять команду на новые высоты. Да и подбор игроков в его распоряжении качественный.

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  • 24/08/2023

    • В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттифак» потерял важные очки. Дома подопечные Джеррарда не смогли переиграть «Аль-Халидж» (1:1).

    Команде срочно нужно подтягивать реализацию. Быть может, в этом плане сумеет выстрелить опытный бразилец Витиньо?!

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Аль-Иттифак» постарается дать бой одному из фаворитов аравийского чемпионата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.19.

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    На викторию «Аль-Иттифака» дают — 13.50, ничья оценена — в 6.60.

    Гости явно не собираются сдаваться, и наверняка найдут свой шанс у ворот соперника.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.

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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится у всех!
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