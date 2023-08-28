«Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» начала новый чемпионат довольно продуктивно. В трех стартовых турах команде удалось набрать 7 турнирных пунктов.
Причем отставание от лидера составляет всего лишь два очка. Да и пропустила в свои ворота команда всего дважды.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Хиляль» уверенно расправилась с «Аль-Раедом» (4:0).
По составу «Аль-Хиляль» котируется весьма высоко. Плюс явным качественным пополнением стал сербский форвард Александар Митрович.
Очевидно, номинальные хозяева будут активно атаковать. Митрович и его партнеры намерены побороться за чемпионский титул.
«Аль-Иттифак»
«Аль-Иттифак» в трех стартовых поединках чемпионата добыл 7 очков. Правда, забила команда всего лишь 5 мячей.
Стивен Джеррард мотивирован поднять команду на новые высоты. Да и подбор игроков в его распоряжении качественный.
В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттифак» потерял важные очки. Дома подопечные Джеррарда не смогли переиграть «Аль-Халидж» (1:1).
Команде срочно нужно подтягивать реализацию. Быть может, в этом плане сумеет выстрелить опытный бразилец Витиньо?!
Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Аль-Иттифак» постарается дать бой одному из фаворитов аравийского чемпионата.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.19.
На викторию «Аль-Иттифака» дают — 13.50, ничья оценена — в 6.60.
Гости
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.