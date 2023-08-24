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    «Пахтакор» добудет Суперкубок Узбекистана

    «Пахтакор» — «Насаф». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Суперкубок Узбекистана, 24 августа 2023 года

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    «Пахтакор»
    «Пахтакор» сыграет на своем поле с «Насафом» в рамках финала Суперкубка Узбекистана. Матч пройдет 24 августа, начало — в 17:30 мск. «Пахтакор» — «Насаф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Пахтакор»

    «Пахтакор» привычно борется за чемпионский титул. Команда на текущий момент как раз находится на 1 месте в турнирной таблице.

    Гандикап от идущего следом «Навбахора» составляет 5 очков. Правда, преследователь имеет матч в запасе.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Пахтакор» минимально переиграл «Металлург» Бекабад.

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    Кстати, до того команда Максима Шацких не смогла обыграть… «Насаф» (0:0). Зато ташкентцы не пропускают в двух матчах кряду.

    Очевидно, номинальные хозяева будут активно атаковать. Драган Черан поведете своих партнеров к очередному титулу.

    «Насаф»

    Эта команда пока выступает в чемпионате Узбекистана не лучшим образом. «Насаф» пребывает на скромном, как для себя, 4 месте в турнирной таблице.

    Да и атака не блещет высоким уровнем реализации. В 17 матчах ей удалось отличиться всего 19 забитыми мячами.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Насаф» снова не смог победить. Команда довольствовалась лишь мировой с «Кызылкумом» (0:0).

    Интересно, что с обороной у команды тоже все в порядке. «Насаф» не пропускает в свои ворота уже на протяжении трех поединков.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. Контратаки в исполнении «Насафа» могут нести опасность.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пахаткора» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Насафа» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.10.

    Команда Шацких выглядит монолитнее соперника, и явно намерена добыть очередной титул.

    Наш прогноз — Победа «Пахтакора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Пахтакор» — «Насаф»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. «Пахтакор» добудет Суперкубок Узбекистана
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