«Динамо» Киев
В стартовых раундах квалификации киевское «Динамо» не играло в еврокубках. Украинский клуб стартовал с 3-й стадии квалификации Лиги конференций.
Киевлянам противостоял греческий «Арис», который удалось обыграть лишь в сери послематчевых пенальти (6:5 — в серии пенальти).
Коэффициенты матча Динамо К — Бешикташ
После 2-ух туров украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев лидирует в турнирной таблице, набрав 6 очков из 6 возможных.
Все прогнозы на Лигу конференций
В стартовых турах чемпионата киевляне смогли выиграть у команд «Оболонь-Бровар» (4:2) и «Минай» (4:1). Однако в 3-м туре УПЛ «Динамо» Киев проиграл одесскому «Черноморцу» (2:3). На данный момент киевляне занимают 7 место в турнирной таблице.
«Бешикташ»
«Бешикташ» потерял первые очки в чемпионате Турции, сыграв вничью в домашней игре с командой «Пенидспор» (1:1).
В турецкой Суперлиге «Бешикташ» идет на 8-й строчке с 4 набранными баллами. У лидера «Фенербахче» на два очка больше.
В Лиге конференций «Бешикташ» прошел уже два раунда. Сначала команда из Турции оказалась сильнее «Тираны» (3:1 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).
Ну а в 3-м отборочном раунде ЛК «Бешикташ» дважды обыграл азербайджанский «Нефтчи» (2:1 — победа дома и 3:1 — победа в гостях).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Динамо» Киев можно поставить за 3.56, ничью оценивают в 3.60. А на победу «Динамо» Киев — 2.01.
Прогноз: Обе команды забивные, как минимум три забитых мяча можно ожидать от предстоящей встречи.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.41.
Альтернативный прогноз: Также можно рискнуть в пользу того, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.
Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.70.