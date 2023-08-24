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    «Динамо» Киев — «Бешикташ». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    «Бенфика» — «Динамо» Киев
    Киевское «Динамо» сыграет против турецкого «Бешикташа» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 20:00 мск. «Динамо» Киев — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 20:00 Бешикташ Бешикташ
  • Стамбул
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    «Динамо» Киев

    В стартовых раундах квалификации киевское «Динамо» не играло в еврокубках. Украинский клуб стартовал с 3-й стадии квалификации Лиги конференций.

    Киевлянам противостоял греческий «Арис», который удалось обыграть лишь в сери послематчевых пенальти (6:5 — в серии пенальти).

    Коэффициенты матча Динамо К — Бешикташ

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    После 2-ух туров украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев лидирует в турнирной таблице, набрав 6 очков из 6 возможных.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В стартовых турах чемпионата киевляне смогли выиграть у команд «Оболонь-Бровар» (4:2) и «Минай» (4:1). Однако в 3-м туре УПЛ «Динамо» Киев проиграл одесскому «Черноморцу» (2:3). На данный момент киевляне занимают 7 место в турнирной таблице.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» потерял первые очки в чемпионате Турции, сыграв вничью в домашней игре с командой «Пенидспор» (1:1).

    В турецкой Суперлиге «Бешикташ» идет на 8-й строчке с 4 набранными баллами. У лидера «Фенербахче» на два очка больше.

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    • В Лиге конференций «Бешикташ» прошел уже два раунда. Сначала команда из Турции оказалась сильнее «Тираны» (3:1 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).

    Ну а в 3-м отборочном раунде ЛК «Бешикташ» дважды обыграл азербайджанский «Нефтчи» (2:1 — победа дома и 3:1 — победа в гостях).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Динамо» Киев можно поставить за 3.56, ничью оценивают в 3.60. А на победу «Динамо» Киев — 2.01.

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    Прогноз: Обе команды забивные, как минимум три забитых мяча можно ожидать от предстоящей встречи.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.41.

    Альтернативный прогноз: Также можно рискнуть в пользу того, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.70.

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    «Динамо» Киев — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Соперники устроят голепад?
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