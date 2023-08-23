«Спартак» Трнава сыграет на своем поле с командой «Днепр-1» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 23 августа, начало — в 19:30 мск. «Спартак» Трнава — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак» Трнава

«Спартак» Трнава еврокубковую кампанию начал со второго раунда Лиги конференций. На этой стадии словацкий клуб обыграл латвийский коллектив «Ауда» (4:1 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

На третьей стадии квалификации «спартаковцам» из Трнавы пришлось совершить камбэк в дуэли с польским «Лехом». Сначала словацкий коллектив в гостевой втрече уступил со счетом 1:2. Но в ответом поединке «Спартак» взял у польского визави реванш (3:1). Таким образом команда из Словакии оказалась в финале квалификации Лиги конференций.

Участник квалификации Лиги конференций также провел матч в рамках 4-тура чемпионата Словакии. В домашних стенах «Спартак» обыграл ЖК «Шпорт» (2:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

На данный момент «Спартак» занимает 7 место в турнирной таблице. Команда провела три матча, одержав 1 победу, 1 встречу завершив вничью и 1 игру проиграв. В активе коллектива — 4 заработанных балла.

«Днепр-1»

«Днепр-1» на старте чемпионата Украины добился аналогичного результата, как и «Спартак» в словацком. 1 победа,1 ничья и 1 проигрыш. Футболисты «Днепра» расположились на 11 месте в турнирной таблице.

В 4-м туре УПЛ участник Лиги конференций проиграл клубу «Оболонь-Бровар» (1:2). «Днепр-1» не может выиграть уже четвёртый матч подряд, включая и игры квалификации Лиги Европы. Так в 3-м отборочном раунде украинский клуб проиграл пражской «Славии» (0:3 — в гостях и 1:1 — дома).

Этот евросезон для коллектива складвается неудачно. До Лиги Европы «Днепр-1» играл в квалификации Лиги чемпионов, где проиграл «Панатинаикосу» (1:3 — дома и 2:2 — в гостях).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Спартак» Трнава можно поставить за 2.12, ничью оценивают в 3.50. А на победу «Днепр-1» — 3.34.

Прогноз: Матчи, в которых забивается много голов, но учитывая то, что «Днепр-1» не смог одержать ни одной победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то можно ожидать победы словацкого коллектива.

Ставка: Победа «Спартак» Трнава с коэффициентом 2.12.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче отличатся обе команды.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.72.