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    Словацкий клуб сделает первый шаг к групповому этапу?

    «Спартак» Трнава — «Днепр-1». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 23 августа 2023 года

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    «Спартак» Трнава сыграет на своем поле с командой «Днепр-1» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 23 августа, начало — в 19:30 мск. «Спартак» Трнава — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 23 Августа 2023 года
    Спартак Трнава
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Спартак Трнава 19:30 Днепр-1 Днепр-1
  • Днепр
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    «Спартак» Трнава

    «Спартак» Трнава еврокубковую кампанию начал со второго раунда Лиги конференций. На этой стадии словацкий клуб обыграл латвийский коллектив «Ауда» (4:1 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    На третьей стадии квалификации «спартаковцам» из Трнавы пришлось совершить камбэк в дуэли с польским «Лехом». Сначала словацкий коллектив в гостевой втрече уступил со счетом 1:2. Но в ответом поединке «Спартак» взял у польского визави реванш (3:1). Таким образом команда из Словакии оказалась в финале квалификации Лиги конференций.

    Участник квалификации Лиги конференций также провел матч в рамках 4-тура чемпионата Словакии. В домашних стенах «Спартак» обыграл ЖК «Шпорт» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На данный момент «Спартак» занимает 7 место в турнирной таблице. Команда провела три матча, одержав 1 победу, 1 встречу завершив вничью и 1 игру проиграв. В активе коллектива — 4 заработанных балла.

    «Днепр-1»

    «Днепр-1» на старте чемпионата Украины добился аналогичного результата, как и «Спартак» в словацком. 1 победа,1 ничья и 1 проигрыш. Футболисты «Днепра» расположились на 11 месте в турнирной таблице.

    В 4-м туре УПЛ участник Лиги конференций проиграл клубу «Оболонь-Бровар» (1:2). «Днепр-1» не может выиграть уже четвёртый матч подряд, включая и игры квалификации Лиги Европы. Так в 3-м отборочном раунде украинский клуб проиграл пражской «Славии» (0:3 — в гостях и 1:1 — дома).

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    • Этот евросезон для коллектива складвается неудачно. До Лиги Европы «Днепр-1» играл в квалификации Лиги чемпионов, где проиграл «Панатинаикосу» (1:3 — дома и 2:2 — в гостях).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Спартак» Трнава можно поставить за 2.12, ничью оценивают в 3.50. А на победу «Днепр-1» — 3.34.

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    Прогноз: Матчи, в которых забивается много голов, но учитывая то, что «Днепр-1» не смог одержать ни одной победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то можно ожидать победы словацкого коллектива.

    Ставка: Победа «Спартак» Трнава с коэффициентом 2.12.

    Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче отличатся обе команды.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.72.

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    «Спартак» Трнава — «Днепр-1»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на футбол. Словацкий клуб сделает первый шаг к групповому этапу?
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