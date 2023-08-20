ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Интер»Трое в гонке, не считая «Ювентус». Чего ждать от нового сезона Серии А? Андерсон Силва5 звезд UFC, завершивших карьеру длинной серией из поражений Гарри КейнПоход Кейна за первым титулом. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • 00:40
    • Алькарас обыграл Перселла и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 23:35
    • Гол плюс пас Кейна помогли «Баварии» разгромить «Вердер»
  • 23:20
    • «Аль-Наср» с Роналду и Мане проиграл «Аль-Таавуну»
  • 21:36
    • «Рубин» одолел «Крылья Советов» и добыл первую победу после возвращения в РПЛ
    Все новости спорта

    «Викинг» продолжит свое победное шествие

    «Викинг» — «Стабек». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 20 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия Прогнозы на Викинг
    Прогноз и ставки на «Викинг» — «Стабек»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Викинг»
    «Викинг» сыграет дома со «Стабеком» в рамках 19-го тура норвежской Элитсерии. Начало матча — 20 августа в 18:00 по московскому времени. «Викинг» — «Стабек»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Викинг»

    «Викинг» и «Будё-Глимт» лидируют в турнирной таблице чемпионата Норвегии. Оба коллектива набрали по 41 очку в 18-ти матчах, но клуб из Ставангера уступает своему сопернику по дополнительным показателям.

    Девять туров подряд эта команда не теряет очков. «Тёмно-синие» начали свою победную серию 11 июня в матче с «Сарпсборгом» (3:1) и с тех пор раз за разом забирали по три балла у своих соперников.

    В 17-м туре «Викинг» добыл важнейшую победу над «Будё-Глимт» (3:2). Благодаря ней команда из Ставангера догнала «молний» в турнирной таблице.

    Все прогнозы на футбол

    Крайний тур «Викинг» проводил на выезде против «Лиллестрёма». Подопечные Бьярте Лунде Аарсхейма решили все во втором тайме, забив 3 гола к 83-й минуте игры. Пропущенный мяч в компенсированное время лишь подпортил статистику, но не помешал «Викингу» одержать очередную победу.

    «Стабек»

    «Стабек» продолжает стремительное падение в турнирной таблице чемпионата Норвегии. За 9 последних туров команда опустилась с 6-й на 13-ю позицию и теперь находится в зоне стыковых матчей на выбывание.

    Четыре крайних матча команда проиграла. За этот отрезок «Стабек» не смог набрать ни одного балла во встречах против «Викинга» (0:1), «Хам-Кама» (2:3), «Мольде» (0:1) и «Одда» (0:4).

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 августа
  • Где окажется Азар, «Тоттенхэм» купит Лукаку, а «Манчестер Юнайтед» — Павара
  • 14/08/2023

    • «Синие» забили 17 голов с начала сезона. По этому показатели «Стабек» находится в числе худших команд лиги. Только у «Олесунна», замыкающего турнирную таблицу, меньше забитых мячей в активе.

    «Стабек» провел 8 выездных встреч в текущем первенстве. На счету команды только одна победа в гостях при одной ничьей и 6-ти поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают «Викинг» фаворитом этого матча. Победа хозяев поля оценивается с коэффициентом 1.37.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Поставить на триумф «Стабека» можно с коэффициентом 7.50, ничья идет за 5.30.

    «Викинг» набрал невероятную форму и должен обыгрывать соперника, пребывающего в игровом кризисе.

    Наш прогноз и ставка — Фора (-1,5) на «Викинг» с коэффициентом 2.00.

    В 5-ти из 6-ти последних матчах «Стабек» не забил ни одного гола. Еще один вариант для ставки — ИТМ2 (0,5) за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Швеция (жен) — Австралия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Байер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Шинник — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сокол — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лион — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мольде — Волеренга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Одд — Сарпсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Викинг» — «Стабек»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. «Викинг» продолжит свое победное шествие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры