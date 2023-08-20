«Викинг» сыграет дома со «Стабеком» в рамках 19-го тура норвежской Элитсерии. Начало матча — 20 августа в 18:00 по московскому времени. «Викинг» — «Стабек»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Викинг»

«Викинг» и «Будё-Глимт» лидируют в турнирной таблице чемпионата Норвегии. Оба коллектива набрали по 41 очку в 18-ти матчах, но клуб из Ставангера уступает своему сопернику по дополнительным показателям.

Девять туров подряд эта команда не теряет очков. «Тёмно-синие» начали свою победную серию 11 июня в матче с «Сарпсборгом» (3:1) и с тех пор раз за разом забирали по три балла у своих соперников.

В 17-м туре «Викинг» добыл важнейшую победу над «Будё-Глимт» (3:2). Благодаря ней команда из Ставангера догнала «молний» в турнирной таблице.

Все прогнозы на футбол

Крайний тур «Викинг» проводил на выезде против «Лиллестрёма». Подопечные Бьярте Лунде Аарсхейма решили все во втором тайме, забив 3 гола к 83-й минуте игры. Пропущенный мяч в компенсированное время лишь подпортил статистику, но не помешал «Викингу» одержать очередную победу.

«Стабек»

«Стабек» продолжает стремительное падение в турнирной таблице чемпионата Норвегии. За 9 последних туров команда опустилась с 6-й на 13-ю позицию и теперь находится в зоне стыковых матчей на выбывание.

Четыре крайних матча команда проиграла. За этот отрезок «Стабек» не смог набрать ни одного балла во встречах против «Викинга» (0:1), «Хам-Кама» (2:3), «Мольде» (0:1) и «Одда» (0:4).

«Синие» забили 17 голов с начала сезона. По этому показатели «Стабек» находится в числе худших команд лиги. Только у «Олесунна», замыкающего турнирную таблицу, меньше забитых мячей в активе.

«Стабек» провел 8 выездных встреч в текущем первенстве. На счету команды только одна победа в гостях при одной ничьей и 6-ти поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают «Викинг» фаворитом этого матча. Победа хозяев поля оценивается с коэффициентом 1.37.

Поставить на триумф «Стабека» можно с коэффициентом 7.50, ничья идет за 5.30.

«Викинг» набрал невероятную форму и должен обыгрывать соперника, пребывающего в игровом кризисе.

Наш прогноз и ставка — Фора (-1,5) на «Викинг» с коэффициентом 2.00.

В 5-ти из 6-ти последних матчах «Стабек» не забил ни одного гола. Еще один вариант для ставки — ИТМ2 (0,5) за 2.20.