В заключительном матче 19-го тура норвежской Элитсерии «Стрёмсгодсет» сыграет дома против «Лиллестрёма». Начало матча — 20 августа в 20:15 по московскому времени. «Стрёмсгодсет» — «Лиллестрём»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Стрёмсгодсет»

В прошлом туре эта команда впервые за пять последних матчах смогла заработать три очка. «Стрёмсгодсет» одержал волевую победу на выезде, взяв верх над «Сарпсборгом» (2:1).

После первого тайма клуб из Драммена ушел на перерыв с отставанием в один мяч. В середине второго тайма «Стрёмсгодсет» сравнял счет, реализовав пенальти, а за 6 минут до окончания основного времени полузащитник гостей Эйрик Андерсен принес команде долгожданную победу.

До этого коллектив Йоргена Иснеса проиграл четыре матча кряду с общим счетом 1:6. «Стрёмсгодсет» уступил таким командам, как «Бранн» (0:1), «Русенборг» (0:1), «Олесунн» (0:1) и «Волеренга» (1:3).

Все прогнозы на футбол

По завершению 18-го тура клуб из Драммена занимает 10-е место в турнирной таблице. На счету «Стрёмсгодсета» 23 очка с общей разницей забитых и пропущенных мячей 22:23.

«Лиллестрём»

«Лиллестрём» в этом сезоне продолжает бороться за еврокубковые места. Правда два проигранных матча в последних турах отбросили команду с 5-й на 6-ю строчку в турнирной таблице.

Сейчас «Лиллестрём» имеет в своем активе 29 баллов. Отставание от идущего третьим «Тромсё» составляет 7 баллов. С этой командой «канарейки» уже играли 6 августа в рамках 17-го тура. Матч закончился поражением «Лиллестрёма» со счетом 1:3.

В крайнем туре коллектив Гейра Бакке принимал одного из лидеров турнира — «Викинг» (1:3). В первом тайме зрители голов не увидели, а во второй половине встречи оборона «Лиллестрёма» развалилась, пропустив трижды. Забитый мяч «канареек» на 91-й минуте матча стал лишь голом престижа.

В первом круге «Лиллестрём» и «Стрёмсгодсет» устроили настоящее голевое шоу. Команды забили на двоих 7 мячей, а победа в матче осталась за «канарейками» — 4:3.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают «Лиллестрём» фаворитом данного противостояния. Коэффициент на победу гостей равен 2.15.

Поставить на успех «Стрёмсгодсета» можно с коэффициентом 3.15, ничья идет за 3.70.

Между собой эти команды часто играют результативно. В каждом из 5-ти последних поединков было забито 3 и более мячей.

Наш прогноз и ставка — ТБ (3,5) с коэффициентом 2.45.

Также в 5-ти последних очных матчах победу одерживали хозяева поля. Еще один вариант ставки — Победа «Стрёмсгодсета» за 3.15.