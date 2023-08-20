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    «Русенборг» реабилитируется за вылет из Лиги Конференций?

    «Хам-Кам» — «Русенборг». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 20 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хам-Кам» — «Русенборг»
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    «Хартс» — «Русенборг»
    «Хам-Кам» примет «Русенборг» в рамках 19-го тура чемпионата Норвегии. Начало матча — 20 августа в 18:00 по московскому времени. «Хам-Кам» — «Русенборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хам-Кам»

    «Хам-Кам» является одной из самых бескомпромиссных команд текущего первенства Норвегии. В 18-ти матчах сезона клуб из города Хамар лишь один раз сыграл вничью. Еще 6 матчей команда выиграла и в 11-ти случаях уступила.

    В этой кампании «Хам-Кам» не претендует на высокие места, занимая текущую 12-ю строчку в таблице с 19-ю очками. Предыдущий тур принес коллективу Якоба Микельсена победу над «Олесунном» (2:0).

    Эта виктория стала для «Хам-Кама» 4-й в 6-ти последних матчах. До этого команда обыграла такие клубы, как «Олесунн» (2:1), «Сарпсборг» (3:2) и «Стабек» (3:2) и уступила «Лиллестрёму» (1:3) и «Бранну» (0:2).

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    «Хам-Кам» находится в непосредственной близости от зоны вылета. В предстоящем матче клуб из Хамара несомненно приложит все силы, чтобы пополнить свою копилку очками и подняться в турнирной таблице.

    «Русенборг»

    «Русенборг» подходит к предстоящему матчу не в самом лучшем настроении. Команда вылетела из розыгрыша Лиги Конференций, проиграв по сумме двух встреч шотландскому «Хартсу» (общий счет 3:4).

    Преимущество, добытое в первой домашней встрече (2:1), не хватило норвежскому клубу для прохода дальше. Ответный матч третьего квалификационного раунда закончился победой «Хартса» со счетом 3:1.

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    • Теперь «Русенборг» может сосредоточиться на делах национального чемпионата, где команда уже 4 матча подряд не теряет очков. За этот период клуб из города Тронхейм одержал победы над «Тромсё» (2:1), «Стрёмсгодсетом» (1:0), «Оддом» (3:2) и «Хёугесунном» (2:1).

    За счет успешной серии «Русенборг» поднялся на 4 позиции в таблице и сейчас занимает 8-е место. На счету команды 25 очков (7 побед, 4 ничьи и 7 поражений).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Русенборгу». На победу гостей предлагают поставить с коэффициентом 2.50.

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    Успех «Хам-Кама» оценивается с коэффициентом 2.70, ничья идет за 3.55.

    «Русенборг» после вылета из Лиги Конференций намерен реабилитироваться перед своими болельщиками.

    Наш прогноз и ставка — Фора (0) на «Русенборг» с коэффициентом 1.83.

    В 2-х последних матчах с участием «Хам-Кама» забивала только одна из команд. Еще один вариант ставки — Обе не забьют за 2.35.

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    «Хам-Кам» — «Русенборг»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. «Русенборг» реабилитируется за вылет из Лиги Конференций?
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