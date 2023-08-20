«Хам-Кам» примет «Русенборг» в рамках 19-го тура чемпионата Норвегии. Начало матча — 20 августа в 18:00 по московскому времени. «Хам-Кам» — «Русенборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хам-Кам»

«Хам-Кам» является одной из самых бескомпромиссных команд текущего первенства Норвегии. В 18-ти матчах сезона клуб из города Хамар лишь один раз сыграл вничью. Еще 6 матчей команда выиграла и в 11-ти случаях уступила.

В этой кампании «Хам-Кам» не претендует на высокие места, занимая текущую 12-ю строчку в таблице с 19-ю очками. Предыдущий тур принес коллективу Якоба Микельсена победу над «Олесунном» (2:0).

Эта виктория стала для «Хам-Кама» 4-й в 6-ти последних матчах. До этого команда обыграла такие клубы, как «Олесунн» (2:1), «Сарпсборг» (3:2) и «Стабек» (3:2) и уступила «Лиллестрёму» (1:3) и «Бранну» (0:2).

Все прогнозы на футбол

«Хам-Кам» находится в непосредственной близости от зоны вылета. В предстоящем матче клуб из Хамара несомненно приложит все силы, чтобы пополнить свою копилку очками и подняться в турнирной таблице.

«Русенборг»

«Русенборг» подходит к предстоящему матчу не в самом лучшем настроении. Команда вылетела из розыгрыша Лиги Конференций, проиграв по сумме двух встреч шотландскому «Хартсу» (общий счет 3:4).

Преимущество, добытое в первой домашней встрече (2:1), не хватило норвежскому клубу для прохода дальше. Ответный матч третьего квалификационного раунда закончился победой «Хартса» со счетом 3:1.

Теперь «Русенборг» может сосредоточиться на делах национального чемпионата, где команда уже 4 матча подряд не теряет очков. За этот период клуб из города Тронхейм одержал победы над «Тромсё» (2:1), «Стрёмсгодсетом» (1:0), «Оддом» (3:2) и «Хёугесунном» (2:1).

За счет успешной серии «Русенборг» поднялся на 4 позиции в таблице и сейчас занимает 8-е место. На счету команды 25 очков (7 побед, 4 ничьи и 7 поражений).

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Русенборгу». На победу гостей предлагают поставить с коэффициентом 2.50.

Успех «Хам-Кама» оценивается с коэффициентом 2.70, ничья идет за 3.55.

«Русенборг» после вылета из Лиги Конференций намерен реабилитироваться перед своими болельщиками.

Наш прогноз и ставка — Фора (0) на «Русенборг» с коэффициентом 1.83.

В 2-х последних матчах с участием «Хам-Кама» забивала только одна из команд. Еще один вариант ставки — Обе не забьют за 2.35.