ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнПоход Кейна за первым титулом. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? «Манчестер Сити»Династия «Ман Сити». Команда Гвардиолы завоевала четвертый трофей за три месяца Football Manager 2012Вундеркинды Football Manager 2012: где они сейчас?
  • 00:19
    • «Фенербахче» одержал уверенную победу над «Марибором» в квалификации ЛК
  • 00:02
    • Свентек пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:54
    • «Бешикташ» обыграл «Нефтчи» и вышел в финал квалификации ЛК
  • 23:09
    • «Лудогорец» и «Олимпиакос» пробились в финал квалификации Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Сарпсборг» снова пропустит много в гостях?

    «Одд» — «Сарпсборг». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 19 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия Прогнозы на Сарпсборг
    Прогноз и ставки на «Одд» — «Сарпсборг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сарпсборг»
    «Одд» в рамках 19-го тура чемпионата Норвегии дома сыграет с «Сарпсборгом». Начало матча — 19 августа в 19:00 по московскому времени. «Одд» — «Сарпсборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    «Одд»

    «Одд» в прошедшем туре одержал крупнейшую победу в сезоне, обыграв дома «Стабек» (4:0). Команда из города Шиен при счете 3:0 в свою пользу доигрывала матч в меньшинстве, но даже вдесятером подопечные Пола Арне Йохансена забили еще один гол и не пропустили ни разу.

    Эта победа стала для «Одда» 3-й в 4-х последних матчах. Ранее эта команда оказалась сильнее «Олесунна» (3:0) и «Волеренги» (2:1). За этот период «Одд» мог обыграть еще и «Русенборг» в 17-м туре, но клуб из Шиена растерял преимущество в два мяча, уступив в итоге со счетом 2:3.

    Примечательно, что у «Одда» второй матч подряд наблюдаются проблемы дисциплинарного характера. Во встрече с «Русенборгом» коллектив Йохансена более половины второго тайма играл в меньшинстве после удаления на 65-й минуте полузащитника Овусу.

    Все прогнозы на футбол

    Сейчас «Одд» занимает 7-е место в турнирной таблице. На счету команды 25 очков в 18-ти матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 21:19.

    «Сарпсборг»

    «Сарпсборг» — девятая команда текущего чемпионата Норвегии. Клуб за 18 туров набрал 24 очка и отстает от своего ближайшего соперника по матчу на один балл.

    Последние результаты «Сарпсборга» совсем не радуют болельщиков этой команды. В 6-ти последних на счету клуба из одноименного города одна победа при пяти поражениях. В крайнем туре команда со счетом 1:2 уступила дома «Стрёмсгодсету» (1:2).

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 августа
  • Где окажется Азар, «Тоттенхэм» купит Лукаку, а «Манчестер Юнайтед» — Павара
  • 14/08/2023

    • Матчи с участием «Сарпсборга» отличаются своей результативностью. На протяжении 13-ти последних туров было забито не менее 3-х мячей за одну игру.

    «Сарпсборг» проиграл три последних матча на выезде. К слову, во всех из них клуб из одноименного города пропускал по 5 мячей — от «Стрёмсгодсета» (2:5), «Мольде» (1:5) и «Саннефьорда» (1:5).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Сарпсборгу». Победа гостей оценена с коэффициентом 2.45.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Поставить на викторию «Одда» предлагают с коэффициентом 2.60, ничья идет за 3.85.

    «Сарпсборг» в последних гостевых матчах не впечатляет. Команда в 5-ти крайних выездных встречах уступила 4 раза, пропустив в общей сложности 17 мячей.

    Наш прогноз и ставка — ИТБ1 (1,5) с коэффициентом 2.08.

    Еще одним вариантом для ставки будет Фора (0) на «Одд» за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Нава — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Заря — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Мальорка — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бари — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мец — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Каза Пиа — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Валенсия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.46
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Одд» — «Сарпсборг»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. «Сарпсборг» снова пропустит много в гостях?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры