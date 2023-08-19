«Одд» в рамках 19-го тура чемпионата Норвегии дома сыграет с «Сарпсборгом». Начало матча — 19 августа в 19:00 по московскому времени. «Одд» — «Сарпсборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Одд» в прошедшем туре одержал крупнейшую победу в сезоне, обыграв дома «Стабек» (4:0). Команда из города Шиен при счете 3:0 в свою пользу доигрывала матч в меньшинстве, но даже вдесятером подопечные Пола Арне Йохансена забили еще один гол и не пропустили ни разу.

Эта победа стала для «Одда» 3-й в 4-х последних матчах. Ранее эта команда оказалась сильнее «Олесунна» (3:0) и «Волеренги» (2:1). За этот период «Одд» мог обыграть еще и «Русенборг» в 17-м туре, но клуб из Шиена растерял преимущество в два мяча, уступив в итоге со счетом 2:3.

Примечательно, что у «Одда» второй матч подряд наблюдаются проблемы дисциплинарного характера. Во встрече с «Русенборгом» коллектив Йохансена более половины второго тайма играл в меньшинстве после удаления на 65-й минуте полузащитника Овусу.

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Сейчас «Одд» занимает 7-е место в турнирной таблице. На счету команды 25 очков в 18-ти матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 21:19.

«Сарпсборг»

«Сарпсборг» — девятая команда текущего чемпионата Норвегии. Клуб за 18 туров набрал 24 очка и отстает от своего ближайшего соперника по матчу на один балл.

Последние результаты «Сарпсборга» совсем не радуют болельщиков этой команды. В 6-ти последних на счету клуба из одноименного города одна победа при пяти поражениях. В крайнем туре команда со счетом 1:2 уступила дома «Стрёмсгодсету» (1:2).

Матчи с участием «Сарпсборга» отличаются своей результативностью. На протяжении 13-ти последних туров было забито не менее 3-х мячей за одну игру.

«Сарпсборг» проиграл три последних матча на выезде. К слову, во всех из них клуб из одноименного города пропускал по 5 мячей — от «Стрёмсгодсета» (2:5), «Мольде» (1:5) и «Саннефьорда» (1:5).

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Сарпсборгу». Победа гостей оценена с коэффициентом 2.45.

Поставить на викторию «Одда» предлагают с коэффициентом 2.60, ничья идет за 3.85.

«Сарпсборг» в последних гостевых матчах не впечатляет. Команда в 5-ти крайних выездных встречах уступила 4 раза, пропустив в общей сложности 17 мячей.

Наш прогноз и ставка — ИТБ1 (1,5) с коэффициентом 2.08.

Еще одним вариантом для ставки будет Фора (0) на «Одд» за 1.95.