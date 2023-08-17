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    «Бешикташ» обыграет «Нефтчи» с крупным счетом?

    «Бешикташ» — «Нефтчи». Ставка (к. 2.57) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Нефтчи»
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    С учетом предсезонки победная серия «Бешикташа» составляет уже шесть матчей
    Турецкий «Бешикташ» сыграет на своем поле с азербайджанским «Нефтчи» в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» практически решил все вопросы еще в первом матче, который четко показал, что у команд все-таки разные возможности.

    Стамбульский гранд выиграл на поле «Нефтчи» со счетом 3:1.

    Минимальную интригу в этом противостоянии сохранил гол азербайджанского клуба ближе к концу второго тайма.

    С учетом предсезонки победная серия «Бешикташа» составляет уже шесть матчей. В предыдущем раунде квалификации команда Шенола Гюнеша дважды обыграла «Тирану» (3:1, 2:0).

    Также стоит отметить, что «Бешикташ» стартовал в чемпионате Турции с гостевой победы над «Фатих Карагюмрюк» (1:0).

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» в предыдущем раунде не без труда прошел боснийский «Железничар».

    После гостевой ничьей со счетом 2:2 клуб из Баку одержал домашнюю победу — 2:0.

    Но теперь еврокубковые приключения «Нефтчи» подходят к концу, конкурировать с таким соперником, как «Бешикташ», он пока не в состоянии.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    К слову, «Нефтчи» провалил начало чемпионата Азербайджана, набрав в двух матчах лишь одно очко.

    Прогноз и ставка

    На «Бешикташ» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 6.30, а победу «Нефтчи» — за 12.25.

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    Логично предположить, что турецкий клуб, скорее всего, снова выиграет с разницей минимум в два мяча.

    Ставка — победа «Бешикташа» + тотал больше 3,5 за 2.57.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Бешикташа» в обоих таймах за 1.82.

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    «Бешикташ» — «Нефтчи»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. «Бешикташ» обыграет «Нефтчи» с крупным счетом?
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